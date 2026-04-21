Tomás Sánchez Santiago, en los Premios Castilla y León: “Si hay que abrir una puerta a la esperanza, debe ser la de la cultura”

Las voces de Cristina Llorente y Guadalupe Lancho, con Raúl Olivar a la guitarra y detrás de la letra de la canción, abrían en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid la gala de entrega de los Premios Castilla y León 2025. Unos premios que llegan a su edición número 42 y que, como han señalado los presentadores del evento, los periodistas Soraya Lázaro y Sergio Martín; “son un espejo de los mejor de nosotros, de lo mejor de nuestra comunidad”. Arrancaba la gala también con un emotivo recuerdo a María Caamaño, Premio Castilla y León de los Valores Humanos y que fallecía hace apenas unos días.

Zamora ha tenido un papel importante en la gala con dos de los siete galardones que se han entregado. Uno de ellos ha sido para el escritor Tomás Sánchez Santiago, Premio Castilla y León de las Letras, por su permanente compromiso ético y crítico, así como su mirada humanizadora sobre lo cotidiano, reflejada a lo largo de una trayectoria que abarca diversos géneros literarios. Se enfrentó al papel en blanco en 1979 con un poemario autoeditado y a partir toda su obra ha aunado estética y conciencia crítica. Sánchez Santiago no cree en la pureza de los géneros, y toda su escritura está teñida de poesía.

Precisamente esa belleza de la poesía y de las letras ha protagonizado el discurso que ha ofrecido Sánchez Santiago en representación de todos los premiados. Una intervención que en la que el poeta ha hecho un alegato en favor de la cultura, la igualdad y la libertad, dejando claro que en la actualidad, "si hay que abrir una puerta a la esperanza, no les quepa duda que esa ha de ser la puerta de la cultura". Ha pedido que se cuide de la cultura y ha incidido en que la cultura "no puede esconder el rostro" ante el panorama actual en el que "las amenazas parecen regresar a nuestra civilización". Ha recordado que Castilla y León siempre fue una tierra de acogida y ha remarcado además que de la libertad sin condiciones "surge la imaginación" y, en consecuencia, "todo lo que ha dado sentido a lo que han logrado los premiados".

Además, ha incidido en que la poesía, aunque los poetas "apenas son escuchados, porque su oficio de paciencia no está en el mercado ni en los escaparates", es el mayor espacio de responsabilidad y de resistencia. de la libertad sin condiciones es de donde surge la imaginación y de donde surge y da sentido a lo que han logrado los premiados. "Todos somos anfitriones y huéspedes en estos premios porque lo que se recibe coincide con lo que se da a los demás. Así que gracias a los jurados que creyeron en esa labor de entrega", ha concluido.

Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha recibido el Premio Castilla y León de Tauromaquia. Ha sido su alcaldesa, Beatriz Asensio, la encargada de recoger un galardón que pone en valor la Fiesta del Toro Enmaromado, una de las manifestaciones más singulares de la tauromaquia tradicional.

Como ha destacado Asensio, “es una tradición muy arraigada que se transmite de generación en generación y que ahora también están manteniendo nuestros jóvenes”. Mientras la alcaldesa recogía el galardón, ondeaban en el Centro Cultural varias banderas de las peñas y asociaciones de Benavente cuyo trabajo también está reconocido gracias a este reconocimiento.

Resto de premios

El Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación recaía en esta ocasión en Verónica Pascual Boé, una burgalesa que ha conseguido convertir una pequeña empresa familiar burgalesa en referente internacional en robótica. Además, ahora trabaja para estimular el talento tecnológico de jóvenes y niñas porque “el mundo se está transformando a través de la tecnología y la mujer debe pasar de usuaria a desarrolladora.

Nuevo Mester de Juglaría, con Fernando Ortiz como representante, ha recogido el Premio Castilla y León de las Artes. El jurado ha reconocido su trayectoria de más de medio siglo dedicada a la recuperación, conservación y difusión del patrimonio musical tradicional de la comunidad. “Transmiten la memoria y la identidad colectiva de Castilla y León”, han destacado. Precisamente, "El Duero" y "Jota de Cruzada" han sido las dos cancianos del grupo con las que se ha puesto el broche de oro a la gala.

El Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades ha sido para Germán Vega García-Luengos, al que se reconoce su contribución a la investigación y difusión del teatro clásico español, especialmente a través del Festival de Olmedo. El leonés incide en que desde joven “quería cambiar el mundo a través del teatro” y en que “todo lo que podemos saber del teatro en contenidos y formas, está en las obras clásicas”.

Laura López Valle, Premio Castilla y León del Deporte, ha reconocido que la natación ha sido su vida y ha recordado que su medalla olímpica fue un premio a todo el esfuerzo realizado durante años. El jurado ha reconocido su destacada trayectoria internacional, que incluye la medalla de plata conseguida en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 en natación sincronizada por equipos, así como varios títulos europeos.

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Finalmente, Proyecto Hombre Castilla y León ha sido reconocido con el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales por su destacada labor en la prevención, atención y reinserción de personas con adicciones, así como su compromiso con la sociedad. Solo el año pasado, más de 2.000 personas mejoraron o recuperaron su vida gracias a Proyecto Hombre. Manuel Muiños ha recordado además que “hay que reflexionar lo que está pasando en la actualidad porque hay adicciones, con sustancias y sin ellas, que se han normalizado” a pesar del daño que pueden hacer.