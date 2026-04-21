Sigue en directo los Premios Castilla y León: Zamora brilla en las Letras y la Tauromaquia

Talento, esfuerzo, trayectoria y compromiso no solo de personas, también de entidades y colectivos que contribuyen al desarrollo de Castilla y León. Este es el objetivo de los Premios Castilla y León que se celebran este martes, 21 de abril, en el centro cultural Miguel Delibes de Valladolid.

Los galardones cumplen su cuadragésima segunda edición en un acto que supone la antesala del Día de Castilla y León.

CATEGORÍAS: PREMIADOS En sus diferentes categorías, los Premios Castilla y León han recaído en: Verónica Pascual Boé, Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación, por su trayectoria como referente en liderazgo empresarial e innovación industrial, así como su compromiso con el impulso del talento tecnológico desde edades tempranas.

Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación, por su trayectoria como referente en liderazgo empresarial e innovación industrial, así como su compromiso con el impulso del talento tecnológico desde edades tempranas. Nuevo Mester de Juglaría , Premio Castilla y León de las Artes. El jurado ha reconocido su trayectoria de más de medio siglo dedicada a la recuperación, conservación y difusión del patrimonio musical tradicional de la Comunidad.

, Premio Castilla y León de las Artes. El jurado ha reconocido su trayectoria de más de medio siglo dedicada a la recuperación, conservación y difusión del patrimonio musical tradicional de la Comunidad. Tomás Sánchez Santiago, Premio Castilla y León de las Letras, por su permanente compromiso ético y crítico, así como su mirada humanizadora sobre lo cotidiano, reflejada a lo largo de una trayectoria que abarca diversos géneros literarios.

por su permanente compromiso ético y crítico, así como su mirada humanizadora sobre lo cotidiano, reflejada a lo largo de una trayectoria que abarca diversos géneros literarios. Germán Vega García-Luengos, Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades , al que se reconoce su contribución a la investigación y difusión del teatro clásico español, especialmente a través del Festival de Olmedo.

, al que se reconoce su contribución a la investigación y difusión del teatro clásico español, especialmente a través del Festival de Olmedo. Laura López Valle, Premio Castilla y León del Deporte. El jurado ha reconocido su destacada trayectoria internacional, que incluye la medalla de plata conseguida en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 en natación sincronizada por equipos, así como varios títulos europeos.

El jurado ha reconocido su destacada trayectoria internacional, que incluye la medalla de plata conseguida en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 en natación sincronizada por equipos, así como varios títulos europeos. Proyecto Hombre Castilla y León, Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales, por su destacada labor en la prevención, atención y reinserción de personas con adicciones, así como su compromiso con la sociedad.

por su destacada labor en la prevención, atención y reinserción de personas con adicciones, así como su compromiso con la sociedad. Ayuntamiento de Benavente, Premio Castilla y León de Tauromaquia. El jurado ha reconocido su papel como organizador e impulsor de la Fiesta del Toro Enmaromado, una de las manifestaciones más singulares de la tauromaquia tradicional.

En lo que toca de forma directa a Zamora, la provincia brillará en el Miguel Delibes con el reconocimiento a las Letas de Tomás Sánchez Santiago y a la Tauromaquia para el Ayuntamiento de Benavente.

La gala está presidida por el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco.

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA se ha desplazado hasta Valladolid para contarte todos los pormenores de unos premios con solera que podrá seguir en directo con nosotros.

Tauromaquia y Letras: Zamora destaca

El Ayuntamiento de Benavente recibe el Premio Castilla y León de Tauromaquia de 2025 como organizador e impulsor de la Fiesta del Toro Enmaromado, referente de la tauromaquia rural tradicional y de una modalidad tan singular de los festejos taurinos como los toros de cuerda. La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio Boyano, incide en que el reconocimiento responde al trabajo denonado de diferentes equipos de gobierno municipal, sin distinción del signo político, así como a todos los habitantes del municipio y todas las personas que han defendido una tradición que data, como mínimo, del siglo XVII.

LEE AQUÍ LA ENTREVISTA A BEATRIZ ASENSIO CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL PREMIO.

Por su parte, el premio de las Letras recae en el zamorano Tomás Sánchez Santiago, un galardón que reconoce su trayectoria literaria. El jurado remarcó para darle el reconocimiento "su permanente compromiso ético y crítico", así como por "su mirada humanizadora hacia lo cotidiano y lo pequeño, convirtiendo cosas humildes en materia literaria".

LEE AQUÍ LA ENTREVISTA A TOMÁS SÁNCHEZ SANTIAGO CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL PREMIO.