Más de la mitad de la flota de autobuses municipales de Burgos se ve afectada por el “voraz” incendio en las cocheras municipales

Más de la mitad de la flota de autobuses municipales de Burgos, en concreto 39 de los 75 autobuses que la componen, se vieron afectados esta madrugada por el “voraz” incendio en las cocheras municipales ubicadas en la carretera de Poza. La alcaldesa de la capital, Cristina Ayala, aseguró que “todavía es pronto” para determinar “tanto las causas como el momento en el que se produce el incendio”.

“La afección es absoluta en las cocheras y en el taller”, informó, al tiempo que apuntó que las oficinas han logrado “salir indemnes”. El Servicio Municipal de Autobuses funciona hoy como una jornada con servicios mínimos y precisó que “solo han podido salir un total de 31 autobuses”. “Va a suponer importantes afecciones al servicio público” con salidas de menos autobuses y menor frecuencia por lo que pidió “paciencia” a los burgaleses. De hecho, insistió en que el objetivo es “conseguir más autobuses para poder prestar un mayor servicio a los ciudadanos”.

Así, Ayala relató que contactó con otros ayuntamientos y con la Junta de Castilla y León, y precisó que habló con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien le ha asegurado que no tiene “ningún autobús disponible”, al igual que el consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, quien le trasladó que tampoco dispone de vehículos del servicio Buscyl pero que ha puesto al Ayuntamiento en contacto con la Federación Regional de Autobuses.

Bomberos en la estación de autobuses. / Ricardo Ordóñez - Ical

Ayala también relató que habló con la alcaldesa de Santander quien se ha comprometido a “mirar las posibilidades que pudieran estar abiertas”, además de que se mantendrán conversaciones con alcaldes de las provincias de alrededor “para ver si en algún caso pudieran tener autobuses disponibles”, confió.

Así, detalló que en el momento del incendio seis personas (tres de la limpieza, un conductor, un oficial de mantenimiento y un guardia jurado de seguridad) se encontraban dentro de la nave, que ha quedado en tan mal estado que no se plantean su reconstrucción dada su afección y también porque el PGOU ya contempla que a futuro las cocheras municipales se trasladarían a una parcela del polígono industrial de Villalonquéjar.

39 vehículos calcinados

La alcaldesa, acompañada del responsable de Bomberos, Miguel Ángel Extremo; del de la Policía Local, Félix Ángel García; y del concejal de Movilidad y Transportes, César Barriada, explicó que de los 39 vehículos calcinados, 27 son de gas natural comprimido (GNC), 17 de ellos eran articulados, 18 cortos y cuatro minibuses. Del total, añadió, 21 eran de renting y 18 de titularidad municipal.

De los 58 autobuses que conectan la ciudad hoy salieron a la calle tan solo 31.

“Vamos a indagar en las causas”

“Vamos a indagar sobre cuáles han sido las causas del incendio. Se trabajará para ello”, afirmó Ayala. Al mismo tiempo, quiso poner en valor el “muy buen funcionamiento” del Servicio de Autobuses Urbanos que en los últimos dos años “ha multiplicado el número de usuarios” contabilizándose un total de 16 millones de viajeros al año.

“Supone una merma municipal importante”, advirtió la alcaldesa, ya que “nos ha sobrevenido un problema para la ciudad, para el servicio público que compromete económicamente el desarrollo de la ciudad” si bien reiteró que “el objetivo es conseguir autobuses para que se puedan ir incorporando”.

Autobuses calcinados. / Ricardo Ordóñez - Ical

En cuanto a las pérdidas económicas, Ayala reconoció que es “difícil” de cuantificar porque “no todos los autobuses estaban en el mismo estado” si bien estimó que cada autobús nuevo tiene un precio que ronda los 600.000 euros por lo que las pérdidas ascienden a 23,5 millones de euros, a lo que hay que sumar los costes derivados de la destrucción de la nave y del taller donde se guardaban los autobuses.

Declaraciones de un trabajador

La declaración de uno de los trabajadores del Servicio Municipal de Autobuses de Burgos apunta al motor de uno de los vehículos como lugar del inicio del incendio.

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Así lo señaló el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, en declaraciones recogidas por Ical tras la entrega de los Premios Castilla y León 2025, si bien reconoció que no existe por el momento “ninguna información nueva que aportar” y que “hasta que no estén los informes y las pruebas, no adelantamos absolutamente nada que es lo que va a confirmar dónde ha podido estar el origen de este incendio”.