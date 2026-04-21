Mañueco, en los Premios Castilla y León: "Las fuerzas políticas debemos hablar y entendernos"

El presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, lo reconocía en su discurso en los Premios Castilla y León: "Como es lógico, este acto está muy ligado a los tiempos que vivimos y que, sin duda, son muy complejos. Y claramente tensos en el ámbito político, que parece haberse reducido a ruido, frases vacías o gestos intrascendentes. La política, amigos, es vida y la vida implica discrepancia y debate, que nunca debe convertirse en descrédito personal".

Y también lanzaba un mensaje claro: "Las fuerzas políticas de Castilla y León debemos hablar y entendernos. Un entendimiento que hemos de propiciar y favorecer siempre para alcanzar, entre todos, ese ámbito de fraternidad que nos hace la vida más soportable". Y en esa línea marcada por la concordia el presidente en funciones aprovechaba para definir su proyecto político, "de futuro, que ilusione y que ensalce la nobleza del trabajo político".

Mañueco aseguraba que apuesta por un modelo en el que se sirva a las personas "con serenidad, esfuerzo y resultados" y que garantice "estabilidad y certidumbre, que es lo que necesitan nuestra tierra y nuestro país". Y para avanzar hacia el futuro, ha continuado el presidente en funciones, "contamos con lo mejor que podemos tener: nuestra gente, los hombres y mujeres de Castilla y León".

Durante el discurso, Mañueco ha puesto en valor algunas de las medidas que ha adoptado la Junta de Castilla y León durante la pasada Legislatura como la educación gratuita de 0 a 16 años o el programa Buscyl, y ha incidido en que su objetivo es construir una comunidad en una España de "ciudadanos libres e iguales, sin privilegios, con los mismos derechos y deberes, una solidaridad asegurada y una financiación justa, suficiente e igualitaria". Ha defendido también unos servicios públicos "de calidad, accesibles para todos y adaptados al siglo XXI".

En su intervención también ha remarcado que la identidad de la comunidad es "serena, histórica, cultural, que no necesita gritos para afirmarla. Basta con honrarla, con defenderla con orgullo tranquilo" y que Castilla y León es "una tierra de equilibrio, de respeto, de cultura inigualable y, sobre todo, de progreso".

"Hagamos todos juntos una Castilla y León que cree, que propone, que actúa y que lidera. Un lugar donde podemos soñar y crear, trabajar y sentir, gozar y sufrir, crecer como personas y compartir como paisanos y siempre amando profundamente a nuestra tierra", ha concluido Mañueco.

Premiados

Durante su discruso, el presidente en funciones ha tenido muy presente a María Caamaño, "nuestra querida princesa futbolera guerrera, último premio de Valores Humanos, el más entrañable y bonito que he entregado nunca", y que falleció hace apenas unos días.

Además, ha loado la trayectoria de todos los premiados: "Nos representáis. Vuestra dedicación, libertad, tenacidad y voluntad expresan toda la riqueza cultural, social, artística y científica que posee Castilla y León".

Mañueco ha hecho también referencia al discurso que minutos antes había pronunciado, en nombre de todos los premiados, el zamorano Tomás Sánchez Santiago, Premio Castilla y León de las Letras: "Dices que en la poesía está la verdad, en un mundo de vértigo, de gestos espectaculares y de grandes titulares. Busquemos el sosiego, la sobriedad y los resultados eficaces desde la verdad de nuestro interior".

Ha tenido también unas calurosas palabras para Benavente, Premio Tauromaquia 2025 como organizador e impulsor de la fiesta del Toro Enmaromado: "Os reconocemos hoy un compromiso de más de tres siglos preservando ese símbolo de noble lucha entre fuerza animal y valentía humana, transmitiéndolo de generación en generación".

"Una fiesta muy arraigada en Benavente y que es parte de su misma identidad. Porque todos los benaventanos, de las instituciones a las peñas, participan para mantener una de las mayores riquezas culturales y turísticas de nuestra tierra, dando con ello un ejemplo inestimable", ha añadido Mañueco.

"Sois nuestro orgullo. El mejor espejo de todos los valores y el talento que tiene nuestra tierra", ha sentenciado el presidente en funciones.