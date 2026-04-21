Lee íntegro el discurso de Mañueco en los Premios de Castilla y León

Saludos. Bienvenidos y buenos días a todos.

Comienzo estas palabras con gran tristeza porque nos duele en el alma la pérdida de María Caamaño, nuestra querida princesa futbolera guerrera, último premio de Valores Humanos, el más entrañable y bonito que he entregado nunca.

Tuve la gran suerte de conocerla bien y recibir sus inmensas lecciones de amor a la vida, con su eterna y encantadora sonrisa, ahora ya en el cielo.

María fue siempre una fuente de alegría ante las adversidades más crueles.

María fue siempre una agradable brisa de aire fresco allí por donde pasaba. Un inmenso ejemplo para todos.

María fue siempre una gran fuerza de cohesión de su familia, a la que acompañamos en su dolor. Tenéis todo nuestro afecto, nuestro cariño y nuestra admiración.

María, siempre guardaremos tu recuerdo en el mejor espacio de nuestro corazón. Descansa en paz.

Señoras y señores, acabamos de entregar, una vez más, los Premios Castilla y León.

Amigas y amigos, cada año expresamos en este acto el reconocimiento y la gratitud que merecen los mejores de los nuestros.

Queridos premiados, nos representáis. Vuestra dedicación, libertad, tenacidad y voluntad expresan toda la riqueza cultural, social, artística y científica que posee Castilla y León.

Agradezco las palabras que, en vuestro nombre, acaba de pronunciar el Premio de las Letras, Tomás Sánchez Santiago.

En efecto, querido Tomás, es una magnífica travesura la que habéis hecho todos vosotros imaginando o dedicando un pedazo de vuestra vida a mejorar esta hermosa tierra nuestra y ser útiles a ella.

Tu intervención, pidiéndonos que escuchemos a los poetas y abramos la puerta a la esperanza a través de la cultura, te vuelve a mostrar como ese devoto de la poesía que eres.

Que concibes como “el único lugar donde no se miente”, donde realizas “excursiones ciegas con palabras” que resaltan “la belleza de lo pequeño”, lo inadvertido.

Donde dices que está la verdad, en un mundo de vértigo, de gestos espectaculares y de grandes titulares.

Busquemos el sosiego, la sobriedad y los resultados eficaces desde la verdad de nuestro interior.

Señoras y señores, como dije, los Premios Castilla y León nos representan. Representan raíces y tradiciones que explican lo que somos.

Así lo vemos en el Premio de las Artes, el grupo Nuevo Mester de Juglaría.

Habéis sabido expresar nuestra alma con nuestra música, convirtiéndola en espejo de lo que somos y amamos. Mostrando en ella lo que Castilla y León siente y cómo así lo canta.

Gracias por esos 57 años preservando y difundiendo nuestra memoria colectiva desde el lenguaje universal de la música.

Y por conseguir que varias generaciones de castellanos y leoneses se impregnen del espíritu de su tierra a través de vosotros.

Raíz y tradición en el Premio de Tauromaquia del Ayuntamiento de Benavente, organizador e impulsor de la fiesta del Toro Enmaromado. Enhorabuena, querida alcaldesa, querida Beatriz, a ti y a toda la ciudad.

Os reconocemos hoy un compromiso de más de tres siglos preservando ese símbolo de noble lucha entre fuerza animal y valentía humana, transmitiéndolo de generación en generación.

Una fiesta muy arraigada en Benavente y que es parte de su misma identidad.

Porque todos los benaventanos, de las instituciones a las peñas, participan para mantener una de las mayores riquezas culturales y turísticas de nuestra tierra, dando con ello un ejemplo inestimable.

Otra raíz, a través de la lengua que aquí naciera, es la que expresa el Premio de Ciencias Sociales y Humanidades, Germán Vega García-Luengos.

Querido Germán, has volcado en el teatro clásico español tu intensa vida docente, científica e investigadora.

En la que, utilizando las más modernas tecnologías, has podido localizar y atribuir obras desconocidas de ilustres autores de nuestro Siglo de Oro.

Gracias también por tu pasión para impulsar el Festival Olmedo Clásico, darle su sello de identidad, colocarlo entre las tres grandes citas del calendario teatral español y hacer que hoy sea otro poderoso atractivo turístico y cultural de Castilla y León.

Amigos, estos Premios reflejan también el gran compromiso humano de esta tierra.

Así lo vemos en el Premio de Valores Humanos y Sociales, Proyecto Hombre Castilla y León.

Quiero reconocer el enorme y altruista trabajo que realizáis sus cinco fundaciones integrantes: Alcándara, Aldaba, Candeal, CALS y Proyecto Joven.

Muchas gracias por vuestra generosidad. Gracias por una historia llena de retos, ilusión, esperanza y compromiso con los más vulnerables y sus familias.

Gracias, sobre todo, por la compañía, la acogida y el apoyo que ofrecéis a quienes sufren adicciones y dependencias.

Para que valoren su dignidad, conozcan toda su capacidad de crecimiento y puedan asumir de nuevo su plena autonomía y su proyecto de vida. Una labor impagable.

Un compromiso humano, en otra dimensión, que también encontramos en el Premio del Deporte de Laura López Valle, nuestra “sirena de Valladolid”.

Querida Laura, asumiste la enorme dedicación personal que exige la natación sincronizada y que, como dices, te obligó a estar media vida en una piscina.

Un esfuerzo que tuvo justa recompensa en una medalla olímpica y otras tres europeas. Eres todo un orgullo deportivo para Castilla y León.

Ahora inculcas en las nuevas generaciones los valores de la igualdad, el respeto, el esfuerzo, la superación y la constancia que siempre has sentido y practicado. Gracias por tu generoso ejemplo.

Y, en fin, está Verónica Pascual Boé, nuestro Premio de Investigación Científica y Técnica e Innovación.

Querida Verónica, tus impresionantes logros expresan la voluntad de liderazgo y de estímulo del talento que tiene Castilla y León.

Como ya se ha dicho aquí, desde Burgos hiciste de una pequeña empresa familiar un líder europeo en fabricación de robots móviles, con presencia en 17 países.

Impulsando así a nuestra Comunidad como referente de tecnología e innovación.

Y superando prejuicios y estereotipos.

Decías que llegabas con etiquetas que te ponían las cosas difíciles: mujer, joven e hija de los jefes. Etiquetas que rompiste, porque el talento no entiende de sexos, edad o filiación. Solo de voluntad, competencia y trabajo.

Muchas gracias, Verónica, por tu extraordinario ejemplo, sobre todo para nuestras mujeres y nuestros jóvenes.

Queridos premiados, sois nuestro orgullo.

El mejor espejo de todos los valores y el talento que tiene nuestra tierra. De nuevo, gracias y enhorabuena.

Señoras y señores, queridos amigos, como es lógico, este acto está muy ligado a los tiempos que vivimos y que, sin duda, son muy complejos.

Y claramente tensos en el ámbito político, que parece haberse reducido a ruido, frases vacías o gestos intrascendentes.

La política, amigos, es vida y la vida implica discrepancia y debate, que nunca debe convertirse en descrédito personal.

Como actividad viva que es, otorga a las personas la capacidad de elegir libremente su futuro. Los castellanos y leoneses así lo hicimos el pasado mes de marzo.

Tras su decisión, las fuerzas políticas de Castilla y León debemos hablar y entendernos.

José Luis Puerto, un querido premiado, nos recuerda que “Castilla y León es Comunidad y, por ello, es casa también del entendimiento”.

Un entendimiento que hemos de propiciar y favorecer siempre para alcanzar, entre todos, ese ámbito de fraternidad que nos hace la vida más soportable.

Es el momento, por tanto, de hablar de un proyecto de futuro que ilusione y que ensalce la nobleza del trabajo político:

El que sirve a las personas con serenidad, esfuerzo y resultados.

El sentido más digno de la política es el que guía nuestros pasos para garantizar estabilidad y certidumbre, que es lo que necesitan Castilla y León y España.

Para convertir las palabras en hechos y las ideas en buena gestión. Para aportar realidades. Para ofrecer a todos un horizonte de progreso.

Y para avanzar hacia el futuro contamos con lo mejor que podemos tener: nuestra gente, los hombres y mujeres de Castilla y León.

Trabajando juntos, todas las instituciones y toda la sociedad, conseguimos grandes cosas.

Hoy nuestra economía crece de manera muy dinámica, hay más gente trabajando que nunca y lo hacemos con los impuestos más bajos de nuestra historia.

Además, podemos decir con pleno orgullo que estamos en el pódium nacional de los grandes servicios públicos. Ninguna otra Comunidad puede decir lo mismo.

Y seguimos avanzando día a día con logros hace un tiempo impensables:

Como la educación gratuita de 0 a 16 años.

O como el autobús gratuito con la tarjeta Buscyl, que ya beneficia a más de 700.000 usuarios y supera los 10 millones de viajes gratis.

Señoras y señores, hemos dado pasos de gigante y nuestros objetivos deben ser igual de ambiciosos.

A este fin, convoco a todas las fuerzas políticas y sociales de Castilla y León a ese gran esfuerzo de concordia que antes mencioné.

Para construir Castilla y León desde la lealtad institucional y el respeto a nuestra Constitución, al Estatuto de Autonomía y al Estado de Derecho.

Consolidando una democracia fuerte, que proteja la convivencia y garantice unas instituciones al servicio del interés general.

Para construir Castilla y León en una España de ciudadanos libres e iguales, sin privilegios, con los mismos derechos y deberes, una solidaridad asegurada y una financiación justa, suficiente e igualitaria.

Que garantice servicios públicos dignos en todo nuestro territorio y todas nuestras provincias.

Para construir Castilla y León sobre la cultura del esfuerzo, del mérito, del talento y de oportunidades para nuestros jóvenes.

Para construir Castilla y León garantizando libertad, seguridad jurídica y confianza a quien emprende y trabaja en ella.

Para construir Castilla y León desde el humanismo solidario.

Buscando la máxima cohesión social y el mayor cuidado para las personas más vulnerables y necesitadas.

Para construir Castilla y León avanzando en unos servicios públicos de calidad, accesibles para todos y adaptados al siglo XXI.

Para construir Castilla y León fortaleciendo nuestra identidad, una identidad serena, histórica, cultural, que no necesita gritos para afirmarla. Basta con honrarla, con defenderla con orgullo tranquilo.

Poniendo en valor lo que somos: una tierra de equilibrio, de respeto, de cultura inigualable y, sobre todo, de progreso.

Porque Castilla y León ha avanzado durante siglos de la misma forma: modernizando sin romper, creciendo sin olvidar, abriendo caminos sin perder nuestra identidad.

Siendo decisiva en la formación de España, y quiere seguir protagonizando su futuro y estar a la vanguardia de nuestra nación, para seguir inspirando orgullo.

No es fácil. Nada valioso lo es. Pero estoy convencido de que podemos conseguirlo. No es ningún sueño lejano.

Porque tenemos talento, recursos, voluntad y, sobre todo, unas gentes orgullosas de nuestro pasado y muy capaces de luchar por nuestro futuro.

Hagamos todos juntos una Castilla y León que cree, que propone, que actúa y que lidera.

Un lugar donde podemos soñar y crear, trabajar y sentir, gozar y sufrir, crecer como personas y compartir como paisanos.

Y siempre amando profundamente a nuestra tierra que, como Victoriano Crémer decía, “es un viejo mar luminoso y cambiante, que conserva en su hondón convulso el cántico eterno de la libertad”.

Muchas gracias a todos y ¡Viva Castilla y León!