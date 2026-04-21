Una iglesia subterránea y un río que "se traga la tierra": el pueblo de Castilla y León que parece sacado de una película

Si eras uno de esos niños que disfrutaban imaginando que recorrían poblados subterráneos, el Monumento Natural de Ojo Guareña es lo más parecido que podrás ver en la vida real. Se trata de un complejo que, con más de 110 km de cuevas, supone el complejo subterráneo más grande de la península ibérica, uno de los más extensos de Europa.

Vista de Ojo Guareña / Archivo

Este complejo está situado en los municipios de Espinosa de los Monteros, Merindad de Montija y Merindad de Sotoscueva, en la comarca burgalesa de Las Merindades, en la que también se puede visitar Puentedey, un pueblo construido sobre un puente natural que el propio río ha excavado en la roca.

Parece que en Las Merindades queda comprobado que las rocas y el agua por sí mismas pueden construir maravillas más impresionantes que las que cualquier ser humano podría imaginar.

Puente natural de Puentedey, en Las Merindades / Turismo Burgos

Sin embargo, el hombre sí ha aprovechado esta obra de la naturaleza y ha creado en ellas maravillas culturales. La prueba de ello es la ermita de San Bernabé, que aprovecha la propia cueva como nave y en la que los merindenses de los siglos XVIII y XIX pintaron el martirio de San Tirso y los milagros de San Bernabé. A la vista resulta impresionante, ya que pocas veces en la vida se tiene la posibilidad de visitar una iglesia subterránea y menos una con estas características.

Mucho más que una ermita

Pero este templo bajo tierra no es la única maravilla que podrás visitar en el monumento natural. Si viajas a este pintoresco rincón burgalés, no te puedes perder el lugar del que toma su nombre: el Ojo. Este es el lugar en el que la propia galería subterránea se traga el río Guareña, y puedes visitar el punto exacto en el que el caudal desaparece, engullido por la tierra.

Otra de las maravillas que nos ha concedido la unión de este relieve tan llamativo y el agua del río es la cascada o el barranco de la Mea. Una de las particularidades de este lugar, es que puedes caminar por detrás del agua pasando entre la corriente y la roca.

Lo mejor del monumento de Ojo Guareña es la temperatura a la que estarás si lo visitas en verano. Como se encuentra bajo tierra, el complejo guarda aproximadamente las mismas temperaturas en verano que en invierno, por lo que podrán oscilar entre los 10 y los 15 ºC, un verdadero oasis en el verano castellanoleonés.

Sin duda, si quieres sentir que haces turismo por el decorado de una película, este verano no te puedes perder un buen viaje a Las Merindades.