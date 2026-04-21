Arte, historia y tecnología de vanguardia: un viejo monasterio de Castilla y León, sede de un Hub de Innovación Cultural
En pleno corazón de la Ribera del Duero, es referente en investigación, gestión y conservación del patrimonio
La Fundación Iberdrola España y Las Edades del Hombre prorrogan su colaboración con el Hub de Innovación Cultural del Monasterio de Santa María de Valbuena
A. B.
La Fundación Iberdrola España y la Fundación Las Edades del Hombre han renovado su compromiso con el Hub de Innovación Cultural del Monasterio de Santa María de Valbuena, reforzando una colaboración estratégica orientada a impulsar la investigación, la gestión y la conservación del patrimonio cultural en pleno corazón de la Ribera del Duero.
La renovación del convenio, que se proyecta a lo largo de 2026, da continuidad al trabajo desarrollado en los últimos meses y consolida al monasterio de Santa María de Valbuena —sede monumental y administrativa de Las Edades del Hombre— como un referente cultural y patrimonial de Castilla y León, con vocación innovadora y abierta a la sociedad.
Los nuevos objetivos del acuerdo se centran en potenciar el Centro de Conservación y Restauración como espacio de referencia en digitalización e innovación aplicada al patrimonio, así como en avanzar hacia un modelo de gestión integral de los recursos y servicios patrimoniales. Para ello, se impulsará una plataforma digital que facilite tanto la gestión interna como el acceso ciudadano a la carta de servicios de Las Edades del Hombre.
El convenio contempla también el fomento de la accesibilidad universal e inclusiva al conjunto monumental, así como el desarrollo de experiencias educativas intergeneracionales, reforzando el papel del monasterio como espacio de conocimiento, encuentro y transmisión cultural.
El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, y el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, José Enrique Martín, en un acto que ha contado con la presencia del consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, que pone de relieve la buena sintonía de las iniciativas público privadas en el ámbito cultural.
Para Jaime Alfonsín, esta colaboración “refuerza el compromiso de la Fundación Iberdrola España con la conservación del patrimonio histórico y cultural de Castilla y León, apostando por la innovación, la digitalización y la apertura a la sociedad como pilares para garantizar su preservación y proyección futura, al tiempo que se impulsa un modelo de gestión más accesible, sostenible y alineado con las necesidades de la ciudadanía”.
Por su parte, José Enrique Martín ha destacado que “este acuerdo permitirá visibilizar un Centro de Conservación y Restauración puntero y fundamental para el patrimonio de Castilla y León, además de contribuir a una mejor percepción monumental de Santa María de Valbuena por parte de visitantes y usuarios”, subrayando que “alianzas como esta son clave para preservar la identidad de los territorios”.
En la misma línea, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte ha valorado positivamente el acuerdo, destacando que “este tipo de colaboraciones aportan servicios muy relevantes para la gestión cultural y garantizan un futuro sólido para el patrimonio de la comunidad”.
Las Edades del Hombre, 1988-2025
Las Edades del Hombre es el proyecto cultural más emblemático y con más proyección de los que se desarrollan en Castilla y León y uno de los más importantes en nuestro país.
Bajo la finalidad de la conservación, investigación y difusión del patrimonio religioso de Castilla y León, su origen se remonta a 1988 y su patronato lo forman los arzobispos y obispos de las once diócesis castellano y leonesas.
Desde su génesis en 1988 hasta el día de hoy, se han desarrollado un total de 27 grandes ediciones en catedrales y templos emblemáticos que han sido visitados por 12 millones de personas y que han supuesto el acercamiento a más de 5.200 piezas de arte religioso.
Estos 38 años han deparado, además de un sinfín de proyectos con un trabajo que ha sabido adaptarse a las necesidades de cada momento, la posibilidad de llevar el nombre de Castilla y León a lugares como Nueva York y Amberes.
Es un proyecto valorado y estimado por la sociedad, que ha sabido reconocer su trabajo con innumerables menciones y premios como por ejemplo la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León o la propuesta por el Senado español al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
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