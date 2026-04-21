Arte, historia y tecnología de vanguardia: un viejo monasterio de Castilla y León, sede de un Hub de Innovación Cultural

La Fundación Iberdrola España y la Fundación Las Edades del Hombre han renovado su compromiso con el Hub de Innovación Cultural del Monasterio de Santa María de Valbuena, reforzando una colaboración estratégica orientada a impulsar la investigación, la gestión y la conservación del patrimonio cultural en pleno corazón de la Ribera del Duero.

La renovación del convenio, que se proyecta a lo largo de 2026, da continuidad al trabajo desarrollado en los últimos meses y consolida al monasterio de Santa María de Valbuena —sede monumental y administrativa de Las Edades del Hombre— como un referente cultural y patrimonial de Castilla y León, con vocación innovadora y abierta a la sociedad.

Los representantes de Iberdrola visitan el Hub de Innovación Cultural que tiene su sede en el monasterio de Santa María de Valbuena. / Cedida

Los nuevos objetivos del acuerdo se centran en potenciar el Centro de Conservación y Restauración como espacio de referencia en digitalización e innovación aplicada al patrimonio, así como en avanzar hacia un modelo de gestión integral de los recursos y servicios patrimoniales. Para ello, se impulsará una plataforma digital que facilite tanto la gestión interna como el acceso ciudadano a la carta de servicios de Las Edades del Hombre.

El convenio contempla también el fomento de la accesibilidad universal e inclusiva al conjunto monumental, así como el desarrollo de experiencias educativas intergeneracionales, reforzando el papel del monasterio como espacio de conocimiento, encuentro y transmisión cultural.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, y el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, José Enrique Martín, en un acto que ha contado con la presencia del consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, que pone de relieve la buena sintonía de las iniciativas público privadas en el ámbito cultural.

Alfonsín y Martín suscriben el acuerdo en presencia del consejero de Cultura, Gonzalo Santonja. / Cedida

Para Jaime Alfonsín, esta colaboración “refuerza el compromiso de la Fundación Iberdrola España con la conservación del patrimonio histórico y cultural de Castilla y León, apostando por la innovación, la digitalización y la apertura a la sociedad como pilares para garantizar su preservación y proyección futura, al tiempo que se impulsa un modelo de gestión más accesible, sostenible y alineado con las necesidades de la ciudadanía”.

Por su parte, José Enrique Martín ha destacado que “este acuerdo permitirá visibilizar un Centro de Conservación y Restauración puntero y fundamental para el patrimonio de Castilla y León, además de contribuir a una mejor percepción monumental de Santa María de Valbuena por parte de visitantes y usuarios”, subrayando que “alianzas como esta son clave para preservar la identidad de los territorios”.

En la misma línea, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte ha valorado positivamente el acuerdo, destacando que “este tipo de colaboraciones aportan servicios muy relevantes para la gestión cultural y garantizan un futuro sólido para el patrimonio de la comunidad”.

Las Edades del Hombre, 1988-2025

Las Edades del Hombre es el proyecto cultural más emblemático y con más proyección de los que se desarrollan en Castilla y León y uno de los más importantes en nuestro país.

Bajo la finalidad de la conservación, investigación y difusión del patrimonio religioso de Castilla y León, su origen se remonta a 1988 y su patronato lo forman los arzobispos y obispos de las once diócesis castellano y leonesas.

Foto de familia de los responsables de la Fundación Iberdrola España, de la Fundación Edades del Hombre, del Hub de Innovación Cultural y de la Junta de Castilla y León. / Cedida

Desde su génesis en 1988 hasta el día de hoy, se han desarrollado un total de 27 grandes ediciones en catedrales y templos emblemáticos que han sido visitados por 12 millones de personas y que han supuesto el acercamiento a más de 5.200 piezas de arte religioso.

Estos 38 años han deparado, además de un sinfín de proyectos con un trabajo que ha sabido adaptarse a las necesidades de cada momento, la posibilidad de llevar el nombre de Castilla y León a lugares como Nueva York y Amberes.

Es un proyecto valorado y estimado por la sociedad, que ha sabido reconocer su trabajo con innumerables menciones y premios como por ejemplo la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León o la propuesta por el Senado español al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.