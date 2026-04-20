Vox se muestra "seguro" de que el acuerdo de Castilla y León incluirá la "prioridad nacional" como en Extremadura

Vox en Castilla y León se muestra “seguro” de que lograrán en la Comunidad, al igual que en Extremadura", un “cambio de rumbo” e incorporar a su pacto de gobierno con el Partido Popular la “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda o las ayudas sociales. “Ojalá que la ola de sentido común que ya ha comenzado en Extremadura se consolide también en Castilla y León con un buen acuerdo”, indicaron fuentes del partido consultadas por Ical.

En ese sentido, el partido de Santiago Abascal insistió en trazar similitudes entre lo pactado en Extremadura y las políticas que quieren impulsar en Castilla y León, donde PP y Vox gobernaron en la pasada legislatura hasta que en julio de 2024 se rompió el acuerdo entre ambas formaciones, tras la asignación a la Comunidad por parte del Gobierno de un cupo de menores migrantes no acompañados.

“Prometimos un cambio de rumbo para Extremadura y es lo que hemos conseguido con el acuerdo de la semana pasada y es lo que también queremos para Castilla y León”, apuntaron desde Vox, a pesar de que este lunes el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, indicó que cada comunidad tiene sus “peculiaridades” y después de que el presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, dijera que "no influye en nada”.

Prioridades "muy claras"

En cambio, Vox responde que tienen “muy claras” sus prioridades en la negociación para lograr políticas que en su opinión “mejoren la vida de la gente y no de los políticos”. De hecho, abogaron por promover medidas que resuelvan los “problemas” que aseguraron han creado “tantos años de políticas erradas del bipartidismo” en las distintas administraciones e instituciones públicas.

Al igual que en Extremadura, Vox cree que logrará también en Castilla y León un “cambio de prioridades" que garantice la “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda y las ayudas sociales, así como la protección del campo y la industria frente al “fanatismo climático”, la eliminación de gasto político y la burocracia, las bajadas de impuestos y la protección de las familias castellanas y leonesas.

“Todo esto es de sentido común”, apostillaron desde el partido de Abascal para añadir que los castellanos y los leoneses están “deseosos” de que haya un “cambio de rumbo”, ante el que insistieron Vox es la “garantía” para que todo esto sea posible. “En eso estamos trabajando y es ahora la prioridad absoluta, no estamos hablando ni de consejerías ni de cargos”, concluyeron.