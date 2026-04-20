Los veterinarios piden la especialidad de Salud Pública

El Consejo de Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León solicitó al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, su apoyo para la puesta en marcha de un nuevo título de especialista en Ciencias de la Salud denominado Veterinaria de Salud Pública. Esto supone el acceso de la profesión a la formación sanitaria especializada en Salud Pública mediante la creación de este nuevo título, así como a las especialidades sanitarias multidisciplinares, según un comunicado recogido por Ical.

En una carta dirigida al titular de Sanidad en funciones, el presidente del Consejo, Rufino Álamo, señaló que esta especialidad tendrá un impacto positivo en los niveles de salud de la población, al tiempo que recordó que desde la pandemia de 2020 es preciso “reforzar la salud pública y de disponer de sólidas estrategias y mecanismos de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, dentro de un enfoque integral One Health”.

En este sentido, el acceso de los veterinarios a la formación sanitaria especializada en Salud Pública resulta “esencial, por ser una profesión eminentemente sanitaria que desarrolla funciones fundamentales en ámbitos como la educación para la salud, la vigilancia de la salud animal y humana, la seguridad alimentaria, la sanidad ambiental, la investigación, la gestión sanitaria, los laboratorios de Salud Pública o las labores de inspección y control sanitario”.

Además, el colectivo veterinario expuso que el artículo 8.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, califica la veterinaria de salud pública como “una actividad básica del sistema sanitario”, especialmente en lo relativo al control de la higiene, la tecnología y la investigación alimentarias, así como a la prevención y lucha contra las zoonosis.

Lucha contra las zoonosis

En la misma línea, recordó el Consejo, el artículo 6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, atribuye expresamente a los licenciados en Veterinaria funciones sanitarias esenciales como el control de la higiene y de la tecnología en la producción y elaboración de alimentos de origen animal, la prevención y lucha contra las enfermedades animales —especialmente las zoonosis— y el desarrollo de técnicas destinadas a evitar los riesgos que dichas enfermedades pueden ocasionar en la salud humana.

Mural explicativo sobre zoonosis. / UNAM

Pese a las disposiciones legales, Rufino Álamo lamenta que es la “única profesión sanitaria que no dispone de acceso a ninguna de las especialidades sanitarias reguladas en el sistema de formación sanitaria especializada, circunstancia difícilmente comprensible si se tiene en cuenta que integramos el colectivo más numeroso de la salud pública y por la relevancia sanitaria de sus funciones y el papel que desempeña en el ámbito de la salud pública”.

El Consejo, que agrupa a los más de 4.000 veterinarios colegiados en las nueve provincias de la Comunidad, destacó asimismo el papel de la profesión como una garantía estratégica para la competitividad y la exportación de la industria agroalimentaria, que tanta importancia posee en Castilla y León.

“Factores como la globalización, el cambio climático, la intensificación de los sistemas productivos y el aumento de los movimientos internacionales de personas, animales y alimentos configuran un escenario en que aparecen enfermedades como las originadas por coronavirus, la gripe aviar, la fiebre del Nilo Occidental u otras zoonosis transmitidas por vectores. Una situación que confirma la necesidad de reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica y de prevención desde un enfoque verdaderamente interdisciplinar”, explicó Rufino Álamo.

El Consejo de Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León indicó que la incorporación de la profesión veterinaria a la especialidad sanitaria de Salud Pública “contribuiría a reforzar las garantías de protección de los consumidores, fortalecer el sistema de vigilancia sanitaria y consolidar la confianza en uno de los sectores económicos más relevantes del país”.

Por último, reclamó también a la Consejería de Sanidad abrir a los profesionales veterinarios el acceso a determinadas especialidades sanitarias multidisciplinares en las que cuentan con una acreditada competencia curricular y científica, como microbiología y parasitología, genética, inmunología, análisis clínicos, bioquímica clínica o anatomía patológica, “cuya incorporación contribuiría a reforzar y completar el espectro de los servicios sanitarios prestados a la sociedad”.