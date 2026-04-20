Vázquez espera la conformación del Grupo Mixto para convocar a los partidos y proponer candidato a la investidura

El presidente de las Cortes, el popular Francisco Vázquez, espera la conformación del Grupo Mixto, algo que todavía no se ha producido, tras hacerlo los tres mayoritarios -PP, PSOE y Vox-, para convocar la ronda de consultas con los portavoces y representantes de los partidos y proponer un candidato a la Presidencia de la Junta. Para ello, de acuerdo al Reglamento de la Cámara, cuenta de plazo hasta el próximo 7 de mayo, sin que “todavía” sepa si lo agotará.

Vázquez presidió hoy, con cierto retraso respecto de la hora prevista, la primera reunión de la Mesa de las Cortes de esta XII Legislatura, a la que asistieron todos sus miembros, es decir, los vicepresidentes, el primero Carlos Menéndez (Vox) y la segunda, la socialista Nuria Rubio; así como los tres secretarios: el socialista Daniel de la Rosa, la ‘popular’ Rocío Lucas y Susana Suárez (Vox).

En ese sentido, el presidente de las Cortes trasladó que PP, PSOE y Vox ya tienen constituidos sus grupos y designados sus portavoces y adjuntos, si bien el Mixto todavía no lo ha hecho. Según marca el Reglamento, hasta este viernes no expira el plazo de siete días hábiles para conformarse los grupos. Transcurrido ese periodo, los procuradores que no se hayan asociado pasan automáticamente al Mixto -los tres de UPL y los dos de Soria YA y Por Ávila-, si bien cuentan con cinco días hábiles para organizarse internamente.

De esta forma, Francisco Vázquez indicó que una vez se complete todo este trámite, que marca cada inicio de legislatura, convocará otra reunión de la Mesa y se pondrá en marcha la ronda de consultas para designar un candidato a la investidura, algo que el Reglamento establece que se debe producir como muy tarde el 7 de mayo. No obstante, en función de lo que suceda con el Grupo Mixto, podría adelantarse este proceso o alargarse hasta el final del plazo previsto.

Esta reunión fue “prácticamente de trámite”, según explicó Vázquez a su salida, porque trataron cuestiones “comunes” sobre el funcionamiento de la Cámara durante algo menos de una hora. Así, se acordó mantener las retribuciones fijadas en otra reunión previa de la Mesa el pasado 15 de enero para los seis miembros -presidente, vicepresidentes (dos) y secretarios (tres)-, por lo que continuarán siendo de 103.431,26 euros anuales -81.831,26 euros y una indemnización de 1.800 euros al mes para gastos-.

Otro de los asuntos abordados fue la presentación de la declaración de bienes de los 82 procuradores de las Cortes, un trámite que según explicó el presidente de la Cámara deben completar en un periodo de hasta dos meses a contar desde la sesión de constitución del pasado 14 de abril. Así, la Mesa se lo comunicará a los grupos parlamentarios y a los diferentes procuradores.

También se repasó el calendario que deben fijar los periodos de sesiones para la actividad parlamentaria, con las sesiones plenarias ordinarias y ordinarias para, entre otras cosas, proceder también a la designación de los tres senadores por la Comunidad, de los que el Grupo Popular propone a dos y el Socialista a uno, en función de los resultados de las pasadas elecciones. En concreto, la ley indica que debe hacerse en un plazo máximo de 60 días.

Finalmente, la Mesa de las Cortes trató el nombramiento de miembros por parte de los grupos de la Comisión Mixta de Transferencias y otros órganos que dependen de la Cámara, expedientes de contratación y el informe de la dación de cuentas de la Diputación Permanente anterior, que se llevará al primer pleno ordinario de la legislatura.