Los trabajadores que subieron a una grúa en Burgos vivían una situación "de galeras"

los trabajadores de origen extranjero que el sábado se subieron a la grúa en un edificio en construcción en Burgos para exigir el pago de su salario sufrían "una situación propia de tiempos de galeras", ha afirmado el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente.

Aunque la investigación sigue abierta, por un delito de trata de personas en situación irregular con fines de explotación laboral, este caso puede ser "la punta del iceberg", ha explicado a Efe el subdelegado, que ha indicado que puede haber más casos similares y se ha tomado declaración ya a seis trabajadores más.

"Primero les traen a España con promesas y después no les pagan, de manera que solo pueden disponer de la comida y alojamiento que les aportan quienes les han engañado", ha explicado el Subdelegado del Gobierno.

En este caso, les tenían prácticamente esclavizados y les obligaban a trabajos de riesgo en obras durante muchas horas, en ocasiones hasta trece al día, ha precisado.

Su futuro

Por lo que respecta al futuro de estos trabajadores, que estaban en España de manera irregular, De la Fuente ha explicado que habrá que determinar las actuaciones a realizar, aunque lo primero es la atención humanitaria, porque no tienen medios propios para comer ni dormir y ni siquiera conocen el idioma.

El Delegado del Gobierno en Castilla y León ha informado esta mañana, en una visita a Burgos, de que la Policía Nacional tiene abierta una investigación por un delito de trata de personas en situación irregular con fines de explotación laboral, en colaboración con la Inspección de Trabajo y la Fiscalía.

Protesta tras tres meses sin salario

Los dos trabajadores se subieron a la grúa ubicada en un edificio en construcción en el barrio de Fuentecillas pasadas las once de la mañana del sábado como medida de protesta tras llevar tres meses sin cobrar, según explicaron a Efe fuentes de CC OO y otros compañeros presentes en el lugar.

Los trabajadores, de origen extranjero, están en situación irregular en España, y sin contrato; además, viven hacinados en un piso próximo al lugar, que tienen que pagar ellos mismos, y según el sindicato el sábado llevaban varios días sin comer, y habían sido amenazados por el empresario.

Además, CC OO ha explicado este lunes que uno de ellos tenía desde hace días una herida en una pierna consecuencia de un accidente laboral.

Después de tres horas de protesta, y tras la mediación de un negociador de la Policía Nacional, un trabajador del CITE (Centro de Información al Trabajador Extranjero) de CC OO, un imán y algunos compañeros, los trabajadores se bajaron de la grúa pasadas las dos de la tarde.

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