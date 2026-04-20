¿Quieres interpretar a Isabel I de Castilla en una representación teatral? Esta es la información

El Ayuntamiento de Segovia, a través del equipo de organización del evento ‘Proclamación de Isabel I de Castilla’, abrió esta mañana el proceso de selección para elegir a la actriz que encarnará a Isabel la Católica en el acto conmemorativo que se celebrará el primer fin de semana de octubre. Las candidatas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 20 de mayo para participar en esta recreación histórica, que conmemora el 552 aniversario del acontecimiento.

La representación tendrá lugar en la tarde del sábado 3 de octubre en el enlosado de la Catedral de Segovia, como punto “culminante" de un cortejo histórico que recorrerá la ciudad desde el Alcázar hasta el templo. Durante este desfile, el personaje de Isabel realizará el trayecto montada a caballo, guiada por un jinete a pie.

Se busca una actriz de entre 20 y 35 años, con experiencia en el ámbito de la interpretación, capaz de dar vida a una de las figuras “clave” de la historia de España. Las aspirantes deberán enviar un vídeo grabado en formato horizontal que incluya una breve presentación personal y la interpretación del texto facilitado por la organización que puede descargarse en la página web de Turismo de Segovia o en proclamacionreinaisabel.com.

Plazo

El plazo de recepción de candidaturas estará abierto hasta el viernes 20 de mayo. Los vídeos deberán enviarse a la dirección de correo electrónico proclamacionisabel2026@gmail.com. Posteriormente, la organización se pondrá en contacto con aquellas aspirantes que resulten seleccionadas para continuar en el proceso.

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Este evento, en su primera edición contó con la participación de la actriz María Castro en el papel de Isabel la Católica, logrando una “notable repercusión internacional” y siendo reconocido con varios galardones en los Premios Eventoplus, entre ellos el Premio del Jurado y el de Mejor Evento Cultural. En 2025, la organización apostó por el talento local, una línea que se mantiene en la presente edición con la participación de numerosos grupos segovianos. La encargada de dar vida a la reina fue la segoviana Cristina San Juan, enfermera y actriz aficionada, cuya interpretación fue “ampliamente valorada” por el público.