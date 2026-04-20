El pueblo de Castilla y León en el que verás mil caras sin cruzarte con nadie

En los últimos años, las visitas turísticas a esta pequeña localidad salmantina, que no sube de los 300 habitantes, han aumentado considerablemente. No solo se debe a la belleza de sus calles empedradas y a las fachadas blancas, que siguiendo la tradición de la Sierra de Francia salmantina combinan también con la madera y el granito típico de la zona.

GALERÍA: Así fue la noche de almas blancas de Mogarraz (Salamanca) / José Vicente - Ical

Mogarraz podría parecer a los ojos de muchos un pueblo más si sus vecinos no se hubieran encargado de tatuar sus almas en las fachadas de las casas. Como otras localidades de la zona, tiene el encanto de una villa medieval que abraza a sus visitantes desde su llegada a las calles. Pero el caso de este pequeño pueblo es especial, pues cuenta con un atractivo extra: los 1.000 retratos en las fachadas.

Un museo al aire libre

La sensación de pasear por las calles de Mogarraz es como la de hacerlo por un museo al aire libre. Los retratos te conducen a través de años de vida en un pueblo que ha decidido sacar a la calle lo más íntimo: la historia de sus vecinos. En las imágenes no solo se ven retratos de los aldeaños actualmente, sino también de cómo se veían hace años.

La historia de esta curiosa tradición se remonta hasta hace sesenta años, cuando un fotógrafo del pueblo realizó los retratos para que los vecinos pudieran renovar sus DNIs. Tras su muerte, su viuda encontró las imágenes y, junto a un profesor de la Universidad de Salamanca, tuvo esta brillante iniciativa.

Ahora, las fotografías no solo sirven como atractivo a los turistas, sino como un regalo para los vecinos de quienes algún día lo habitaron, para que puedan recordar a quienes algún día caminaron por sus calles.