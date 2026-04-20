El PP insiste en que cada comunidad tienen sus "peculiaridades" tras el pacto con Vox en Extremadura: "Vamos a ir avanzando"

El secretario autonómico del PP y presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, marcó distancia este lunes entre el acuerdo alcanzado con Vox la semana pasada en Extremadura y la negociación abierta en Castilla y León, tras las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo. “Cada comunidad autónoma tiene peculiaridades”, dijo al ser preguntado por si el pacto extremeño puede ser un preludio de lo que ocurra en su tierra.

En una declaración a los medios de comunicación en los pasillos de las Cortes, Francisco Vázquez, que presidió este lunes la primera Mesa de la XII Legislatura, evitó dar detalles sobre las conversaciones abiertas entre el PP y Vox en la comunidad, donde hace una semana cerraron un acuerdo previo a la constitución de la Cámara.

"Vamos a ir avanzando sobre esos temas", apuntó el secretario autonómico del PP, quien evitó aclarar “nada” sobre la negociación y su rumbo en Castilla y León. “Lo que sí que digo es que sobre esos temas hay que ir avanzando, pero es lo que te puedo decir ahora. Nada más”, sentenció a preguntas de los informadores.

Precisamente, este viernes el presidente del PPCyL y de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, trasladó que se iban a producir “contactos informales” con Vox “en los próximos días” y dejó claro que el pacto de Extremadura “no influye en nada” en la negociación iniciada en Castilla y León.