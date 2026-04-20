Mercadona compra a proveedores de Castilla y León: estos son los productos de la comunidad que podrás encontrar en sus tiendas

Mercadona, empresa de supermercados físicos y de venta online, colabora con 590 proveedores de Castilla y León a los que compró en 2025 productos y servicios por valor total de 2.705 millones de euros.

Entre las compras a proveedores de producto de Castilla y León figuran las 71.000 toneladas de patatas adquiridas a agricultores de la comunidad, lo que supone un incremento del 29%; las 10.000 toneladas de cebollas, las 13.000 toneladas de manzanas, las 16.300 toneladas de azúcar y las 3.900 toneladas de fresas, cifras todas ellas que reflejan además la apuesta decidida de Mercadona por el sector agroalimentario de la comunidad

28 millones de inversión en la comunidad

La inversión de Mercadona en Castilla y León también ha sido una constante en 2025, ya que ha superado los 28 millones de euros. De este total, más de 26 millones de euros han ido destinados a la mejora de su red de tiendas y a la implantación de la nueva sección Listo para Comer y 2 millones de euros, a actuaciones de mejora en el bloque logístico que la compañía tiene en Villadangos del Páramo (León).

Mercadona Balance datos Castilla y Leon / Mercadona

En cuanto a la mejora de la red de tiendas, la compañía ha abierto tres supermercados (que han supuesto el cierre de otros cuatro por no cumplir los estándares requeridos por la compañía) en las provincias de Valladolid y León.

A cierre de 2025, Mercadona contaba con 63 supermercados en Castilla y León, 58 de los cuales respondían al modelo eficiente de la compañía (denominado internamente como Tienda 8) y 58 tenían la sección Listo para Comer.

4.500 trabajadores

En términos de empleo, Mercadona dispone de una plantilla compuesta por más de 4.500 personas. Una vez más, la compañía ha sido pionera en la adopción de iniciativas para consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad. Ejemplo de ello son la mejora de la jornada laboral, con una semana más de vacaciones; la consolidación del poder adquisitivo, con el incremento de IPC; y su política de retribución variable con las primas por objetivos (concretamente dos mensualidades a los trabajadores con menos de 4 años y tres mensualidades a los que superan esta antigüedad).

Cabe destacar asimismo que, en el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la compañía ha donado en la región 730 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 50 entidades sociales con las que colabora diariamente en Castilla y León, lo que equivale a más de 12.160 carros de la compra.

Apuesta por el producto nacional

Mercadona ha generado, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, un ecosistema emprendedor que es motor de crecimiento y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad.

Proceso de elaboración de tortitas de maíz, en Cerealto / Mercadona

La apuesta de Mercadona por el sector primario español le ha permitido consolidar así su compromiso de disponer de producto origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable. De esta manera más del 85% del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100% del aceite de oliva, que es español y todos los cítricos en temporada.

De este modo Mercadona continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y acuícola, reforzando con todos ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización. Al mismo tiempo que los proveedores españoles asumen un papel relevante en la cadena de montaje de Mercadona, pues su implicación conjunta permite seguir promoviendo y consolidando un proyecto de crecimiento compartido.

En 2025, este ecosistema, en el que participan más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 370 transportistas, ha vuelto a consolidar el liderazgo de Mercadona en el sector, tal y como demuestran sus cifras. En 2025 las compras de Mercadona en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4 por ciento más que al año anterior.