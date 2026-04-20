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Fallece a los 77 años el expresidente de Caja España Santos Llamas

Fele lo define como “una figura clave en la evolución económica y empresarial de la provincia”

Santos Llamas en una fotografía de archivo.

Santos Llamas en una fotografía de archivo. / P. García - Ical

Ical

León

La Federación Leonesa de Empresarios lamentó hoy “profundamente” el fallecimiento a los 77 años de edad del empresario de la construcción y ex presidente de Caja España, Santos Llamas (Cea, León, 1949), exmiembro de la Junta Directiva de la patronal leonesa, que lo definió como “una figura clave en la evolución económica y empresarial de la provincia”.

La patronal lamentó que Santos Llamas, considerado “uno de los grandes impulsores del desarrollo empresarial de León”, deja tras de sí “una trayectoria marcada por el liderazgo, la visión estratégica y su firme compromiso con el tejido productivo leonés”.

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A lo largo de su carrera, Santos Llamas estuvo muy vinculado al sector de la construcción, pero también lo estuvo en el ámbito financiero y social. Nombrado Empresario del Año 2005 por Fele, su figura ha estado siempre ligada a la defensa de la empresa como motor de progreso y generación de empleo.

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