El bloqueo del estrecho de Ormuz deja a 42 vallisoletanos en tierra y sin un crucero

Un total de 42 vallisoletanos se han visto afectados por la cancelación de un crucero de la naviera MSC como consecuencia del conflicto de Oriente Medio y el bloqueo durante semanas en el estrecho de Ormuz debido al conflicto que mantiene Irán con Estados Unidos e Israel. El barco tenía prevista su salida el próximo 2 de mayo desde Kiel (Alemania) para realizar un viaje durante siete noches por los fiordos noruegos, aunque sigue retenido a día de hoy en Dubai.

Este viaje fue organizado desde la Asociación Cultural "Ya estamos aquí" de Laguna de Duero (Valladolid), a través de una agencia madrileña, dado que la entidad programa dos salidas anuales. Así lo explica a la Agencia Ical su presidenta, Alicia Ferrero, quien reconoce que se trataba del primer crucero en plantearse desde la Asociación.

Por su parte, desde MSC confirmaron que su objetivo ante una situación externa es ofrecer el mayor número de facilidades que puedan paliar esta problemática con la posibilidad del reembolso total o poder elegir otro destino ofertado por la naviera. El barco, con bandera de Malta y de los más modernos de MSC, cuya botadura se remonta al año 2023, se encuentra actualmente en un puerto de Dubai, pese a los intentos de la naviera de poder salir de la zona y llegar a Alemania a tiempo, pero los cerca de 21 días, sumando las escalas, que se prolonga el viaje con normalidad lo hace inviable.

Y es que, en la página web "Marine Traffic", similar a "Flight Radar" en el caso de los aviones, donde se puede identificar la posición y la ruta de los barcos en cualquier parte del mundo, se observa como el MSC Euribia se encuentra amarrado en el Puerto Rashid de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.