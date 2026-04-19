Intenta apuñalar y amenaza de muerte al cocinero de un local en Valladolid

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron el pasado viernes, día 17 de abril, cuando numerosas llamadas telefónicas recibidas sobre las 15.00 horas en el teléfono 091 alertaron de que un individuo empuñando un arma blanca estaba amenazando a varios clientes de un local de hostelería de la capital.

Inmediatamente al lugar se desplazó una dotación de agentes de paisano de la Policía Nacional. A su llegada se encontraron un grupo de unas 20 personas muy asustadas y a un individuo retenido en el suelo por dos hombres. Cuando los agentes se entrevistaron con el cocinero del establecimiento, que resultó ser la víctima, este les relató cómo había accedido al local un varón muy alterado, que insultó a una pareja, a quienes reclamaba un teléfono móvil.

Cuando el cocinero junto a otros trabajadores del establecimiento pidió al varón que abandonase el local y dejase de molestar a los clientes, el hombre se encaró con la víctima y le amenazó de muerte. Una vez ya fuera del establecimiento en la vía publica, sorpresivamente el hombre se sacó de la cintura una navaja con la que arremetió contra el cocinero, intentando apuñalarle en dos ocasiones en la zona del abdomen.

Por suerte la víctima portaba por su trabajo un mandil de cuero, lo que, junto a sus reflejos al intentar esquivar la acometida, le valió para no recibir heridas podrían haber causado lesiones de gravedad. En el mandil se apreciaban claramente los cortes de las dos acometidas.

Tras la agresión el presunto autor fue inmovilizado por varios testigos de los hechos hasta la llegada de los agentes, que una vez conocedores de lo ocurrido procedieron a su detención como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y a recuperar el arma empleada en la agresión, una navaja con una hoja de ocho centímetros de largo.

Antes de proceder al traslado del detenido, una mujer responsable de otro local próximo indicó a los agentes de Policía Nacional que el detenido había protagonizado un incidente esa misma mañana en su local, habiendo amenazado a los presentes de que iba a quemar el establecimiento con ellos dentro, hechos por los que fue identificado por una dotación del CNP.

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El detenido, a quien le constan 13 antecedentes policiales, permaneció bajo custodia en la Comisaría de Policía Nacional de Delicias, hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.