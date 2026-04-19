Dos agentes agredidos en Salamanca al identificar a dos personas que estaban orinando en la calle
Tras la reacción, ambos resultaron detenidos y se enfrentan, además de a una multa por violar la ordenanza municipal de limpieza, a un presunto delito de atentado
Ical
Dos agentes de la Policía Local de Salamanca fueron agredidos este domingo durante una intervención de madrugada en la plaza de Monterrey en la que se acercaron a identificar a dos personas que estaban orinando en la vía pública.
Según fuentes municipales, los hechos tuvieron lugar sobre las 7.00 horas en la citada vía. Las dos personas, que estaban violando la ordenanza municipal de limpieza, reaccionaron con agresividad al requerimiento de los policías.
Además de la multa por orinar en la calle, que aumentó de 300 a 500 euros tras la última actualización de la ordenanza, y que deberá resolver la comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca, ambas personas se enfrentan ahora a un presunto delito de atentado contra la autoridad.
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