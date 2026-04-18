El legado de Renault

Desde que a finales de 1953 saliera de la cadena de producción el primer 4/4, hasta la actualidad, el nombre de Renault y Valladolid han permanecido unidos. Desde entonces, el desarrollo la ciudad y de las fábricas de la marca del rombo han sido paralelos.

Para conmemorar el 75 aniversario de la llegada de la marca del rombo a Valladolid, Renault organizó el pasado viernes un desfile en la Plaza Mayor en el que participó un grupo de estos míticos automóviles. A este desfile se une una exposición integrada en el Salón del Vehículo Clásico y de Colección, en la Feria de Muestras, en la que durante sábado y domingo se pueden ver más de una treintena de modelos que Renault ha fabricado en las factorías de Valladolid y Palencia.

Imagen de la exposición de Renault / ICAL

Para el director del Polo Industrial Mediterráneo de Renault Group, José Martín Vega, “Valladolid, Palencia y Renault han evolucionado de forma paralela y mantienen una relación muy arraigada. La gran mayoría de nuestros 7.500 empleados viven en Castilla y León, una tierra en la que hemos producido más de 19 millones de vehículos a lo largo de nuestra historia y por la que sentimos un profundo orgullo”. Además, explicó que la exposición permite “conocer la evolución de nuestros modelos y de nuestras instalaciones, desde sus orígenes más tradicionales hasta su transformación como punta de lanza tecnológica a nivel mundial”.

A lo largo de estos 75 años, de ambas factorías han salido más de 19 millones de vehículos, correspondientes a 35 modelos diferentes y todo esto apoyado por un papel capital del vallisoletano Centro de I+D+i como motor de ingeniería, desarrollo y competitividad a nivel nacional e internacional dentro de Renault Group que está formado en la actualidad por más de 700 ingenieros.

Modelos

Al 4/4 le siguieron el Dauphine (1958-1964), el Ondine (1962-1967) y el Gordini (1961-1967), la versión más deportiva de este modelo. Además, después fue el turno del Alpine (1963-1978) y del mítico R4, modelo que se estuvo fabricando hasta 1992.

La década de los 70 arrancó con otros mitos de la marca del rombo como el R5, R6 y R7, modelo que se construyó en exclusiva en Valladolid para todo el mundo. Además, entre 1965 y 1976 se fabricó en Valladolid el R8, cuya versión TS es considerada para muchos como uno de los grandes deportivos de su época, especialmente por el singular sonido de su motor.

Entre los modelos que ayudan a contar esta historia también figuran el R12, R18, R19, Laguna, Twingo, Clio, Mégane o más recientemente: Captur, Symbioz, Austral, Espace o Rafale.

Dentro de este abanico de modelos producidos por Renault Group en España, el podio de producción está liderado por grandes familias como son Renault Megane producido en la factoría de Palencia entre 1995 y 2024 con 5,1 millones de unidades; Renault Clio fabricado en la factoría de Valladolid entre 1990 y 2013 con 2,8 millones; Renault Captur, cuya producción en Valladolid arrancó en 2013 y que ya ha superado los 2,5 millones de unidades, sin olvidarnos de Renault 5 fabricado en Valladolid entre 1972 y 1991 con más de 1,4 millones de unidades.

Renault Group expone en Retro Valladolid sus modelos historia para celebrar su 75 aniversario / ICAL

Otro de los hitos de Renault en Castilla y León y al que se hace referencia en la muestra, es la construcción de una nueva planta en la localidad de Villamuriel de Cerrato, al lado de la capital palentina, donde el 2 de enero de 1978 vio la luz un R2 TS.

Junto a los coches, la exposición, que también sirvió para presentar oficialmente en España el nuevo Twingo E-Tech eléctrico, está compuesta por unos paneles en los que se recogen algunos de los acontecimientos más destacados de la historia de Renault en España. Así, se muestra una fotografía de la decada de los cincuenta en la que Miguel Delibes aparece junto a un 4/4 durante una visita a la fábrica, una imagen del modelo 100.000 del Dauphines fabricado en Valladolid, o una instantánea del entonces príncipe Juan Carlos, inaugurando la planta de Palencia.

Por ultimo, tal y como recuerda José Luis López, gerente del concesionario VASA e hijo de uno de los fundadores de FASA, gracias a Renault Valladolid dejó de ser una ciudad “agraria y ferroviaria” para convertirse en una urbe industrial y en un polo de desarrollo de referencia en España. “Sin lugar a dudas, hubo un antes y un después”.