Detenidos cinco hombres robando cable de cobre a plena luz del día en el centro de Valladolid

Cinco hombres han sido detenidos en Valladolid como presuntos autores de un delito de hurto tras ser localizados robando cable de cobre a plena luz del día en el centro de la ciudad. Los hechos ocurrieron el pasado viernes, 17 de abril, después de que un responsable de una conocida empresa de telecomunicaciones alerta a la Policía Nacional. Además, se da la circunstancia de que esta persona ya había denunciado durante este año varias sustracciones de cableado de telecomunicaciones en desuso.

El responsable de la empresa de telecomunicaciones ha presentado la denuncia por el material sustraído, así como por los desperfectos ocasionados, siendo 270 metros de cable de cobre cortados, valorados en 9.000 euros, 1.500 metros de cable de fibra dañado, y una reparación que ascenderá a un importe de 25.000 euros.

Por ese motivo, cuando por casualidad y sobre las 11 de mañana vio que había varias personas, a quienes no conocía, manipulando una arqueta de telefonía en la calle Verbena, dio inmediatamente la voz de alarma. Al lugar se desplazaron rápidamente varios agentes, que localizaron a dos hombres trabajando en el interior de la arqueta perfectamente pertrechados con herramientas y vestimentas como si fueran trabajadores de una empresa de telecomunicaciones. Los agentes procedieron a su identificación y a preguntarles que estaban haciendo allí, los dos individuos empezaron a manifestar respuestas incoherentes con evidentes síntomas de nerviosismo.

Intentaron engañar a los policías diciendo que eran una cuadrilla de trabajo itinerante, que acababan de ser contratados para realizar trabajos en Valladolid y que venían de fuera, sin recordar donde estaban alojados.

Tras requerir el apoyo de más dotaciones, los policías realizaron una requisa por las inmediaciones localizando otros tres hombres en una arqueta en la calle Don Sancho en las mismas condiciones que los dos primeros. En esta ocasión los tres identificados manifestaron trabajar para otra compañía de telefonía móvil distinta a la que habían dicho los primeros y que venían de Bilbao para acometer trabajos en Valladolid. Junto a la arqueta en la que estaban supuestamente trabajando había una furgoneta con diferentes herramientas y en cuyo interior había ropa de los cinco individuos, así como herramientas específicas.

Después, los agentes requirieron la presencia del responsable que había dado la voz de alarma, y cuando accedieron a las arquetas verdaderos trabajadores de la empresa, pudieron localizar diferentes tramos de cable de cobre cortado y preparado para ser robado. Igualmente, los cinco hombres tenían herramientas específicas para la sustracción del cable, tales como dos máquinas de tiro que se emplean para extraer el cableado. También habían balizado una de las arquetas para señalar que estaban trabajando en ella como si de operarios de una empresa se tratase, lo que junto a su vestimenta hacia más real su tapadera para acometer el robo impunemente a plena luz del día.

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Los cinco hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de hurto y trasladados a las dependencias de la Policía Nacional, junto con la furgoneta que usaban, donde se ha dado continuidad a las pesquisas policiales. De los cinco detenidos a dos de ellos les constan otras detenciones por hechos similares en Cataluña. Toda la investigación apunta a que se trata de un grupo de delincuentes itinerantes especializados en la sustracción de cable de cobre, dándose la circunstancia de que pudieran estar implicados en otros hechos similares denunciados en la comunidad en fechas recientes, por lo que no se descarta que pudieran ser imputados como presuntos autores de otros robos.