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CCOO pide prolongar los itinerarios educativos de los migrantes no acompañados pese a que cumplan la mayoría de edad

El sindicato denuncia que algunos de los jóvenes se quedan sin alojamiento ni apoyos al alcanzar los 18 años

Ocho jóvenes migrantes, llegados a Canarias en cayucos entre 2023 y 2024, se preparan para dejar Tenerife y empezar una nueva vida en centros de la Península, con la esperanza de un futuro mejor

Ocho jóvenes migrantes, llegados a Canarias en cayucos entre 2023 y 2024, se preparan para dejar Tenerife y empezar una nueva vida en centros de la Península, con la esperanza de un futuro mejor / Alberto Valdés

ICAL

CCOO valora que la Junta haya decidido estudiar la posibilidad de prolongar los itinerarios sociales y educativos de jóvenes migrantes no acompañados tutelados hasta que concluyan la formación, y no interrumpirlos el mismo día en que cumplen los 18 años.

El sindicato denunció estos hechos el 10 de abril, ya que algunos de estos migrantes se quedaban sin alojamiento ni apoyo cuando todavía se encontraban en pleno proceso formativo. Por ello, desde el sindicato se muestran satisfechos porque, “estos chicos que están cerca de finalizar un curso, módulo, grado FP, etc, podrán continuar con la tutela y seguir en el centro”. La Junta ha decidido “prolongar las actuaciones durante un breve periodo de tiempo" lo que posibilita finalizar el curso escolar o formativo y buscar “un lugar donde vivir”, explica el secretario de Empleo y Migraciones de CCOO CyL, Javier Moreno, quien advierte que harán “todo” lo que esté en sus manos para que no se queden desprotegidos al cumplir la mayoría de edad.

“Gracias a la situación que CCOO conoció a través de nuestro CITE, el Centro de Información a Personas Trabajadoras Migrantes, pudimos detectar casos de jóvenes que buscaban dónde vivir ante la previsión de ser expulsados de los centros en los que residen y estudian”, explicarn en un comunicado, en el que precisan que se trata de jóvenes que llegaron en agosto de 2024 desde Canarias, Ceuta y Melilla en el marco de la llamada Contingencia Extraordinaria".

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"Son chicos que, tras un recorrido marcado en muchos casos por el riesgo y la desprotección, han recibido en España atención básica, alojamiento, alimentación y acceso a la educación”, añaden. Javier Moreno agradece la labor de los trabajadores y trabajadoras de los CITE de CCOO CyL que “con su sensibilidad y profesionalidad no solo han detectado y han dado a conocer una grave injusticia”, sino que han “podido constatar que se ha resuelto por parte de la Junta apenas una semana después” de que hicieran público “este despropósito”.

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