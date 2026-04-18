Carlos Martínez apuesta por las políticas progresistas como “freno” ante el “auge” de la desigualdad

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, apostó este sábado por las políticas progresistas como “freno” a la “deriva de la extrema derecha y al contexto geopolítico de auge de conflictos bélicos y de desigualdad” a los que se asiste.

En su presencia en el Global Progressive Mobilisation que reúne estos días en Barcelona a las fuerzas políticas progresistas de todo el mundo, Martínez señaló que la cita internacional constituye una “verdadera inyección de optimismo revitalizando las reflexiones colectivas que debemos hacer los progresistas de la comunidad internacional”.

Martínez habló de un encuentro “absolutamente intenso” en Barcelona ante la “necesidad de generar alianzas”. Hay que entender, precisó el dirigente socialista, que “solo mediante la planificación estratégica vamos a hacer posible ese cambio”. Y será posible, apuntó, desde el ámbito multilateral más grande, que es Naciones Unidas o la Unión Europea (UE), desde las distintas regiones del mundo, “pero también contando con los pequeños y medianos ayuntamientos”.

El líder socialista constató que la cumbre de Barcelona ha puesto sobre la mesa la “defensa de los principios y valores fundamentales, de libertad, igualdad y justicia social”. Soluciones del progresismo internacional con las que “hacer frente a la guerra”, aseguró Martínez.

Durante la cita de Barcelona, Martínez estuvo acompañado por la vicesecretaria general, Nuria Rubio, y el secretario de Organización, Daniel de la Rosa. También acudió el alcalde de Villablino y procurador en Cortes por León, Mario Rivas. Durante la cumbre, que reunió a fuerzas progresistas de 50 países y unas 3.000 personas venidas de todos los continentes, Martínez mantuvo distintos encuentros de trabajo e informales con presidentes autonómicos y ministros del Gobierno de España.

Vivienda

Precisamente, Martínez abordó con el president de la Generalitat, Salvador Illa, el acceso a la vivienda, que considera “un problema generalizado en los municipios grandes o pequeños, ya no solo en Castilla y León, sino en toda España y en todos los continentes”.

Tras la reunión, Martínez sostuvo que durante el encuentro pudieron constatar que el problema de acceso a la vivienda se encuentra en un pequeño pueblo de Latinoamérica o en una gran ciudad de España o Europa. “Es una problemática a abordar de una forma urgente”, señaló Martínez, por lo que abogó por “reconocer el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo”. Para eso, añadió, “las administraciones públicas deben garantizar ese derecho con ayudas directas, pero también a través de la construcción de vivienda protegida para poder garantizar lo que, según la derecha, es un bien de mercado, pero es un derecho fundamental de la ciudadanía”.

Martínez señaló también que durante el encuentro con Illa se abordaron las políticas de ordenación urbanística y del territorio como herramientas para facilitar el acceso a la vivienda, políticas, sin desarrollar en Castilla y León, y que se convertirán en eje fundamental de las acciones a impulsar desde las filas progresistas.