Vox afirma que "la música" del pacto con el PP en Extremadura será la que "va a acompañar el acuerdo de Castilla y León"

El secretario general de Vox a nivel nacional, Ignacio Garriga, apuntó este viernes que “la música” del pacto sellado ayer entre su formación y el Partido Popular para conformar el gobierno de la Junta de Extremadura será la que “va a acompañar el acuerdo de Aragón y de Castilla y León”, aunque reconoció que habrá “algunas notas más agudas”, como se verá “en los próximos días”.

No obstante, Garriga circunscribió este último matiz a la conformación del gobierno autonómico en Aragón, ya que el plazo termina en unos días y, como recordó el secretario general de Vox, “la lógica” dice que el siguiente pacto será el de la comunidad aragonesa, puesto que en Castilla y León se votó “hace poco” y “no se han producido tantas reuniones” como ha habido en Aragón y Extremadura.

En cualquier caso, Garriga señaló que “falta mucho camino por recorrer” para llegar a un acuerdo con el Partido Popular en Aragón y aseguró que su formación política será más exigente que en Extremadura, ya que en la comunidad aragonesa tuvo “mejor resultado” y “eso se tiene que reflejar en la asunción de responsabilidades”.

Preguntado sobre si esto quiere decir que Vox subirá el listó en las exigencias en Aragón, Garriga matizó que “lo subieron los electores dándonos mayor apoyo y mayor porcentaje de voto”. “Es de sentido común que tanto que han exigido la proporcionalidad en las negociaciones en Extremadura”, ahora “esa proporcionalidad se tiene que ver reflejada en Aragón, en Castilla León y en cualquier mesa de negociación y en cualquier acuerdo”, concluyó, no sin antes explicitar que un gran número de medidas selladas en el pacto con el PP en Extremadura “podrían ser extrapoladas a otras regiones de España”.