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Mañueco avanza "contactos informales" con Vox pero asegura que el pacto de Extremadura "no influye" en Castilla y León

El presidente de la Junta en funciones afirma que el acuerdo con Vox en Extremadura “no influye” para la situación en Castilla y León aunque reconoce que “es una buena noticia que haya estabilidad para la próxima legislatura” en territorio extremeño

Mañueco celebra la victoria electoral en Salamanca.

Mañueco celebra la victoria electoral en Salamanca. / Rubén Cacho / Ical

ICAL

El presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó este viernes que se producirán “contactos informales” con Vox “en los próximos días” para “ir trabajando de cara al futuro” en la negociación que pueda culminar con un acuerdo de gobierno para Castilla y León.

Una negociación que, además, defendió que están liderando en cada territorio “los propios presidentes autonómicos”, como explicó que “ha dicho la propia Génova”, sede del Partido Popular a nivel nacional, en declaraciones recogidas por Ical antes de participar en el VI Foro Económico Español "Wake Up! Spain, Wake Up! Europe" que se celebra en Madrid.

Mañueco, no obstante, desvinculó el acuerdo entre PP y Vox para la Presidencia de la Junta de Extremadura, dado que “no influye en nada” para la gobernabilidad de Castilla y León, aunque reconoció que “es una buena noticia que haya estabilidad para la próxima legislatura” en territorio extremeño.

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Además, Mañueco deseó “lo mejor” a la presidenta extremeña, María Guardiola, y celebró el acuerdo entre ambas formaciones porque “cada vez que hay un acuerdo entre dos fuerzas políticas que ofrecen estabilidad y futuro, siempre es una buena noticia”.

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