El pago del Gordo vendido por la comisión de fiestas de Villamanín (León) finaliza con dos intentos de estafa y una denuncia

La comisión de fiestas -ya constituida como asociación- de Villamanín, en la provincia de León, informó hoy que el proceso de pago de las participaciones premiadas con el Gordo de la Lotería en el Sorteo Extraordinario de Navidad se encuentra “prácticamente finalizado, con gran éxito y sin incidentes”, aunque se han detectado dos intentos de estafa mediante papeletas cuya autenticidad no ha podido ser verificada y una denuncia penal por las tres papeletas no registradas en la plataforma habilitada.

En este sentido, los miembros de la asociación decidieron asumir con las papeletas sus premios todas las posibles consecuencias derivadas de las reclamaciones, “sin perjuicio de los derechos individuales de quienes decidan ejercitar las acciones legales que estimen oportunas”, con el objetivo de que “·no haya ninguna repercusión en las cuentas de la asociación y, por tanto, ninguna merma adicional en los importes repartidos”.

En un comunicado recogido por la Agencia Ical, la asociación explicó que, a fecha de hoy, se han gestionado y abonado un total de 446 papeletas de las 447 registradas, a pesar de que se habían vendido cinco, de forma que únicamente queda una pendiente de cobro por motivos operativos de la persona agraciada, por lo que su pago está previsto para finales de este mes de abril.

Además, los propietarios de las seis papeletas premiadas que no se adhirieron al acuerdo del pago con quita también cobraron el mismo importe que el resto de agraciados, aunque se reservan todos los derechos de actuar como consideren oportuno contra la asociación, tal y como se indicaba al seleccionar esta opción en la plataforma.

Dos intentos de estafa

Durante el proceso de cobro, la asociación de fiestas de Villamanín detectó dos intentos de presunta estafa mediante papeletas cuya autenticidad no ha podido ser verificada, que están siendo gestionados por el despacho Gómez Gallardo Abogados.

Asimismo, existe una reclamación formal por las tres papeletas no registradas y ya repartidas entre los premiados, constando una denuncia penal al respecto, que está siendo gestionada por el despacho de abogados y cuya tramitación se seguirá por los cauces legales oportunos.

La asociación de fiestas de Villamanín recordó hoy que la relación de personas registradas como perceptoras del premio, junto con el número de papeleta correspondiente, se encuentra protocolizada ante notario, habiéndose verificado que los pagos efectuados coinciden íntegramente con dicha relación.

Además, quisieron dejar claro que todo el proceso de pago se desarrolló “con criterios de máxima transparencia y un sistema de control que ha permitido garantizar el correcto pago”. En este sentido, agradecieron la “profesionalidad y organización” de Abanca y el asesoramiento jurídico del despacho Gómez Gallardo Abogados.