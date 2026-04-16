Historia murallas y relax en el corazón de Castilla y León

Olmedo es uno de esos destinos perfectos para una escapada de fin de semana en la provincia de Valladolid. Conocida como la villa de los siete sietes, por sus siete iglesias, siete plazas, siete conventos y siete puertas, conserva buena parte de su esencia medieval y ofrece una mezcla muy atractiva de historia, naturaleza y gastronomía.

Uno de los lugares más emblemáticos es Theme Park Mudéjar of Castile and Leon, un recinto único en el que pueden verse réplicas a escala de castillos, iglesias y monumentos mudéjares de Castilla y León. El parque cuenta además con zonas verdes, pequeños trenes y espacios de paseo, por lo que resulta muy recomendable tanto para familias como para visitantes interesados en la arquitectura. El recinto alberga 21 maquetas de edificios mudéjares y ocupa cerca de 15.000 metros cuadrados.

El casco histórico también invita a recorrer sus calles tranquilamente. La antigua muralla todavía conserva varios tramos y puertas de acceso, como Arco de la Villa, Arco De San Miguel y la propia Muralla de Olmedo, que ayudan a entender la importancia defensiva que tuvo la localidad durante la Edad Media.

Un paseo por la villa del Caballero de Olmedo

Otro de los espacios más visitados es Palacio Caballero de Olmedo, un centro de interpretación interactivo inspirado en la obra de Lope de Vega. Allí se repasa la historia del célebre Caballero de Olmedo y el pasado de la villa. Muy cerca se encuentra también Estatua al Caballero de Olmedo, uno de los rincones más fotografiados del municipio.

Entre los edificios religiosos destacan Church of San Miguel y Iglesia parroquial de Santa María del Castillo, dos de los templos más representativos de la localidad.

Para quienes buscan una visita más relajada, Castilla Termal Olmedo se ha convertido en uno de los grandes reclamos turísticos del municipio. Este complejo termal, ubicado en un antiguo convento mudéjar, ofrece circuitos de spa, tratamientos y alojamiento.

Además, en los alrededores de Olmedo también se pueden visitar bodegas, viñedos y espacios arqueológicos como la Villa Romana de Almenara, una de las joyas patrimoniales de la provincia.