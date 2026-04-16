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Fallece una persona arrollada por un tren en Palencia capital

El atropello se produjo en un punto de paso no autorizado junto a la avenida Reyes Católicos y mantuvo interrumpido el tráfico ferroviario

Lugar donde se produjo el siniestro.

Lugar donde se produjo el siniestro. / Brágimo - Ical

Ical

Palencia

Una persona falleció hoy en Palencia tras ser arrollada por un tren en la vía férrea situada junto a la avenida Reyes Católicos, a la altura de la pasarela de Cardenal Cisneros. El aviso se recibió en el servicio de emergencias 1-1-2 a las 16.40 horas.

Según indicaron a Ical fuentes del servicio de emergencias, tras conocerse el suceso, se dio aviso a Adif, que ya tenía constancia del accidente, así como a la Policía Local de Palencia y al Cuerpo Nacional de Policía. Por su parte, Sacyl movilizó una UVI móvil hasta el lugar, aunque los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima. El 1-1-2 confirmó el fallecimiento.

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Lugar donde se produjo el siniestro.

Lugar donde se produjo el siniestro. / Brágimo - Ical

Adif informó a través de sus canales oficiales de que el tráfico ferroviario permaneció interrumpido a su paso por la ciudad como consecuencia del accidente hasta las 18.00 horas. Según la entidad pública, el atropello se produjo en un punto de paso no autorizado.

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