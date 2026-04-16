Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Guardia Civil deja en libertad a José Luis PascualCampaña especial de velocidad en ZamoraSucesos: el menor agredido en los Bloques de Zamora no presentará denunciaRegularización de migrantes en Zamora: CCOO ofrece apoyo gratuito
instagramlinkedin

Fallece María Caamaño, la "Princesa Futbolera Guerrera"

La pequeña salmantina, impulsora del proyecto ‘La Sonrisa de María’, reconocido con el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales de 2024, no pudo superar el sarcoma de Ewing con el que luchó durante casi la mitad de su vida

María Caamaño Múñez, Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2024

María Caamaño Múñez, Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2024 / Susana Martín / Ical

Ical

Salamanca

La pequeña salmantina María Caamaño Múñez, conocida popularmente como la ‘Princesa Futbolera Guerrera’, falleció hoy, a los 13 años, en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. La menor no pudo superar el sarcoma de Ewing, cáncer catalogado como enfermedad rara con especial incidencia en los niños y jóvenes, que se le diagnosticó seis años atrás, cuando contaba con tan solo siete.

Desde entonces, María no dejó de luchar, junto a su familia, como imagen y responsable del proyecto solidario ‘La Sonrisa de María’, centrado en la recaudación de fondos destinados a la investigación oncológica. Entre otros reconocimientos, la pequeña y su iniciativa fueron distinguidas por la Junta con el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales correspondiente a 2024.

La menor fundó ‘La Sonrisa de María’, junto con el torero Gonzalo Caballero, con el fin de apoyar los estudios médicos sobre el sarcoma de Ewing y otros cánceres, y a las familias que los pacientes que los padecen. Su mediático y sonriente rostro se ganó la simpatía y la solidaridad de la sociedad española gracias a su presencia en espacios televisivos, galas y eventos culturales. Así, levantó la Eurocopa en Cibeles durante la celebración de la Selección Española de Fútbol. 

Además, María viajó en febrero de 2025 hasta el Vaticano para recibir en la plaza de San Pedro el abrazo del papa Francisco. Allí pudo entregar al sumo pontífice unas cartas de la parroquia de su pueblo, Encinas de Abajo, y un regalo de su proyecto, ‘La Sonrisa de María’.

El pasado verano la niña pudo cumplir un sueño titulado el ‘Jardín de María’, una nueva zona de esparcimiento del área pediátrica del Complejo Asistencial de Salamanca, construida en una de las terrazas del Hospital, con el objetivo de humanizar la asistencia sanitaria, en homenaje a su propia figura.

Noticias relacionadas y más

María se sometió a un tratamiento experimental en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid para combatir el sarcoma de Ewing, que según el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, afecta a entre nueve y diez niños o jóvenes por cada millón de habitantes, lo que le convierte en el segundo cáncer de hueso más común en niños.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil detiene a José Luis Pascual, director de la AECT Duero-Douro y bodeguero de Fermoselle
  2. Cierra Keops, el único bar de Villavendimio: el pueblo zamorano se queda sin su gran punto de encuentro
  3. El proyecto de Monte la Reina en Zamora, referente para Defensa en sostenibilidad
  4. Un hombre con una muleta y la pierna vendada conduce un patinete y se estrella contra el retrovisor de un coche en Benavente
  5. Zamora premia la iniciativa empresarial de la provincia en Talento Emprende 2026, la gala en imágenes
  6. Adiós a Alejandra Rubio por la confesión sobre la verdadera autora de su libro: en sus 26 años de vida
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
  8. Mahíde se convierte en el pueblo favorito de Eva Soriano con su reivindicación de la nada

Fallece María Caamaño, la "Princesa Futbolera Guerrera"

El pago del Gordo vendido por la comisión de fiestas de Villamanín (León) finaliza con dos intentos de estafa y una denuncia

El pago del Gordo vendido por la comisión de fiestas de Villamanín (León) finaliza con dos intentos de estafa y una denuncia

La Junta confirma que recurrirá la regularización de inmigrantes por su “impacto grave”

La Junta confirma que recurrirá la regularización de inmigrantes por su “impacto grave”

La Junta quiere llevar a los tribunales la regularización de migrantes

La Junta quiere llevar a los tribunales la regularización de migrantes

La iglesia más antigua de España sigue en pie catorce siglos después

La iglesia más antigua de España sigue en pie catorce siglos después

Historia murallas y relax en el corazón de Castilla y León

Historia murallas y relax en el corazón de Castilla y León

Fallece un motorista en un accidente de tráfico Bercial de Zapardiel (Ávila)

Fallece un motorista en un accidente de tráfico Bercial de Zapardiel (Ávila)

Bronca política en Salamanca por la situación de la Escuela de Tauromaquia

Bronca política en Salamanca por la situación de la Escuela de Tauromaquia
Tracking Pixel Contents