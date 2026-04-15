La sede del PSOE de Salamanca amanece con una pintada contra la regularización: "Dentro los moros y negros"
El partido asegura que los "fascistas" que la han hecho "no representan a nadie" en una provincia "abierta y respetuosa"
Ical
La sede del PSOE de Salamanca, situada en la Cuesta de San Blas de la ciudad, amaneció hoy con una pintada contra la regularización de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno de España. En su fachada se puede leer en unas grandes letras en negro “Adentro todos los moros y negros”.
Según informaron fuentes socialistas a primera hora de este miércoles, la Casa del Pueblo de la capital salmantina fue vandalizada esta noche por los “fascistas” a los que advirtieron que “no representan a nadie en una provincia abierta y respetuosa”.
“Ellos quieren una España en la que sobra todo el mundo, nosotros queremos una España para todos y para todas”, señaló el secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada. Su secretario de Organización, Mario Cavero, apuntó que la “intolerancia”, “incivilidad” y “racismo” no caben dentro de una sociedad democrática.
“La pluralidad y la convivencia siempre son necesarios”, añadió Cavero tras lo sucedido esta noche, en lo que supone el segundo acto vandálico después del registrado en noviembre de 2023.
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