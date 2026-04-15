Profesionales de Castilla y León brillan en los Premios i DEas de Iberdrola

Castilla y León ha sido una de las grandes protagonistas de la última edición de los Premios i DEas de Iberdrola, al concentrar más de la mitad de los profesionales galardonados, que desarrollan su labor en la comunidad. Estos reconocimientos se entregaron en el Global Smart Grids Innovation Hub de la compañía en Bilbao, en el marco de un programa que pone en valor el talento interno y la capacidad innovadora de los equipos de distribución en España, reforzando el papel clave de la región en el despliegue de la red eléctrica del futuro.

Los profesionales Adrián Carbajo, Jaime Casado, David La Orden, Francisco Rodríguez y Diego Marcos de Prado, todos ellos con base en la región, han sido reconocidos por sus propuestas para reforzar la resiliencia de la red, mejorar la calidad del suministro y avanzar en la digitalización y el uso de datos aplicados al negocio. Sus ideas se encuentran entre las más de 120 presentadas en las cuatro campañas lanzadas en 2025 dentro del programa i-DEas, que acompaña las iniciativas desde su definición hasta su implantación, con despliegues previstos hasta 2026.

El resto de premiados de otras regiones completan un reconocimiento que pone en valor la contribución del conjunto de los equipos de distribución al desarrollo de nuevas soluciones técnicas, especialmente en ámbitos como la preparación de infraestructuras ante fenómenos climáticos extremos, la electrificación industrial o la mejora de la gestión de incidencias.

Tras el acto, los galardonados recorrieron los laboratorios del Global Smart Grids Innovation Hub, un espacio de referencia internacional que desde 2021 impulsa proyectos de I+D+i en redes inteligentes, con una inversión acumulada de 210 millones de euros y más de 120 entidades colaboradoras. El hub desarrolla soluciones basadas en inteligencia artificial, sensorización avanzada, gemelos digitales y automatización, tecnologías esenciales para una red preparada para integrar el crecimiento de la demanda y la electrificación de la economía.

Con esta edición de los Premios i-DEas, Iberdrola vuelve a subrayar el papel determinante de sus equipos de distribución y, en particular, el liderazgo que están demostrando los profesionales de Castilla y León, una comunidad donde la innovación en redes inteligentes está siendo clave para asegurar un suministro eléctrico más seguro, eficiente y sostenible.