La iglesia más antigua de España sigue en pie catorce siglos después
San Juan de Baños, en Palencia, conserva intacto el legado visigodo y permite al visitante viajar a los orígenes de la historia peninsular
Visitar San Juan de Baños es, literalmente, retroceder catorce siglos de un solo paso. Situada en la localidad palentina de Baños de Cerrato, esta pequeña iglesia visigoda sigue siendo hoy uno de los tesoros patrimoniales más antiguos y sorprendentes de España.
Lejos del bullicio de las grandes catedrales o de los monumentos más conocidos del país, San Juan de Baños conserva una atmósfera única. Sus muros de piedra, su planta basilical y la sobriedad de su arquitectura permiten entender cómo era la espiritualidad en la Península durante el siglo VII.
El templo fue mandado construir en el año 661 por el rey visigodo Recesvinto, según recoge la inscripción fundacional que todavía se conserva en el interior. Esa fecha convierte a San Juan de Baños en la iglesia más antigua de España que sigue en uso y en pie, un hecho que la sitúa entre los grandes hitos históricos del patrimonio nacional.
Más allá de su antigüedad, el valor de este edificio reside también en su capacidad para resistir el paso del tiempo. Ha sobrevivido a invasiones, guerras, reformas y siglos de transformaciones políticas y religiosas. Mientras otros monumentos desaparecieron o quedaron reducidos a ruinas, San Juan de Baños ha permanecido como un testimonio excepcional de la arquitectura visigoda.
Un refugio de piedra frente al paso de los siglos
El visitante que entra en la iglesia encuentra un espacio sencillo, casi austero, pero cargado de simbolismo. Los arcos de herradura, las columnas reutilizadas de época romana y la tenue luz que atraviesa sus pequeñas ventanas crean una sensación de recogimiento difícil de encontrar en otros lugares.
San Juan de Baños no impresiona por su tamaño, sino por su capacidad para conectar el presente con un pasado remoto. Cada rincón del edificio habla de una España anterior a castillos, catedrales góticas y grandes ciudades medievales.
En una época en la que el turismo busca cada vez más experiencias auténticas y ligadas a la historia, este pequeño templo de Palencia sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del patrimonio español. Un lugar donde la piedra no solo conserva memoria, sino que todavía parece susurrarla.
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