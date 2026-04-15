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Fallece un motorista en un accidente de tráfico Bercial de Zapardiel (Ávila)

El conductor, de 40 años, sufrió una caída

Ambulancia del 112.

Ambulancia del 112. / 112

Ical

Ávila

Un motorista falleció esta tarde en un accidente de tráfico en la carretera AV-P-115 a la salida de la localidad abulense de Bercial de Zapardiel. El suceso, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, tuvo lugar sobre las 14.00 horas, cuando el conductor de la motocicleta, de unos 40 años de edad, sufrió una caída.

Hasta el lugar del suceso se movilizaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, y un equipo de Emergencias Sanitarias-Sacyl, cuyo personal solo pudo confirmar el fallecimiento del herido.

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