Bronca política en Salamanca por la situación de la Escuela de Tauromaquia

La Escuela de Tauromaquia, que gestiona la Diputación de Salamanca, generó hoy bronca política en el seno de la institución provincial entre equipo de Gobierno y oposición. El PSOE denunció en rueda de prensa la falta de apertura desde el pasado mes de noviembre, cuando debió comenzar el curso, y aludió, entre otras cuestiones, a denuncias por acoso sexual y ausencia de licencia de actividad, reglamentos, planes de estudio y protocolo antiacoso, mientras la Salina aseguró que su apertura es “inminente”.

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Fernando Rubio, compareció en la Sala de Comarcas junto a la diputada Míryam Tobal, mantuvo que la Escuela de Tauromaquia se encuentra en una situación de “alegalidad” y lamentó que el cierre y la paralización de la actividad ha dejado “tirados y abandonados” a decenas de alumnos, y su familia, que han quedado “en la más absoluta incertidumbre”. Además, los ganaderos que surten de reses la escuela y los profesionales que se encargan de la enseñanza “siguen esperando”, mientras Rubio mostró su temor de que el cierre “pueda ser definitivo”.

El detonante de esta situación está en las denuncias por acoso, tanto escolar como sexual, a una menor que, según el PSOE, “el equipo de Gobierno del PP intentó tapar y ocultar para que no se supiera y quedara en la nada” un asunto “grave” al que se añaden ahora otras cuestiones. La diputada Míryam Tobal recordó que se debe aprobar un protocolo antiacoso, “no solo para la Escuela de Tauromaquia sino para todas las actividades que organiza la Diputación”.

El pasado mes de octubre, antes del inicio del curso, el PSOE solicito que se hiciera público tanto el plan de estudios como el reglamento de régimen interno de la Escuela, “documentos imprescindibles” para la puesta en marcha y la apertura de la actividad, algo que, remarcó Tobal, “a día de hoy sigue sin aprobarse, al igual que el protocolo antiacoso, junto con la falta de consecución de licencia de actividad”.

Apertura inminente

Tras la comparecencia de los diputados socialistas, la institución provincial remitió un comunicado a Ical en el que aseguró que avanza en los trabajos necesarios para proceder a la reapertura de la Escuela de Tauromaquia, con el objetivo de que su actividad pueda retomarse “a la mayor brevedad posible”, pero “siempre garantizando el cumplimiento de todas las condiciones de seguridad y legalidad vigentes”.

Los socialistas subrayaron que su prioridad es “velar por que esta formación se desarrolle de la forma más adecuada, asegurando tanto la calidad de la enseñanza como el estricto cumplimiento de la normativa aplicable”. En este sentido, se han dado ya los pasos necesarios para reactivar la actividad “con todas las garantías”.

En concreto, la Diputación de Salamanca comunicó a la Junta de Castilla y León las propuestas de instalaciones destinadas a la preparación de los alumnos. Estas serán el Pabellón Municipal Lazarillo de Tormes, IES Diputación Provincial y las Aulas de Formación de la Diputación de Salamanca, quedando ahora a la espera de su correspondiente autorización para poder reanudar la actividad “de forma inmediata”.

“Cabe recordar que la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca es una de las más importantes y prestigiosas de España en este ámbito formativo”, recordó la institución, añadiendo que cuenta actualmente con un total de 60 alumnos matriculados y acumula “más de 40 años de trayectoria dedicados a la formación en el mundo del toreo”.