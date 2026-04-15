Adiós a la tarjeta de Buscyl para los menores de 15 años: lo que debes hacer ahora para que tus hijos mantengan la gratuidad

¿Tienen tus hijos la tarjeta Buscyl para menores de 15 años? Si es así, esta información te va a interesar porque dejará de estar operativa a partir del 30 de abril de 2026. Pero, tranquilo, podrán seguir disfrutando de viajes sin coste como hasta el momento. Eso sí, para ello tendréis que realizar un nuevo trámite para que pasen a tener la misma tarjeta Buscyl que el resto de usuarios de la prestación sin caducidad.

En este sentido, la Junta de Castilla y León envía durante estos días mails a los usuarios para advertir con cierta antelación sobre la caducidad del carnet y los pasos a seguir para convertirse en un usuario general.

Para que los menores de 15 años empadronados en Castilla y León puedan seguir utilizando el servicio de forma gratuita, la Junta ha creado un apartado específico para solicitar la Tarjeta Buscyl General, que es válida con las mismas condiciones para estos usuarios sin la caducidad asociada a la Tarjeta Buscyl<15 Años.

Para cumplimentar la solicitud, que puede hacerse vía telemática, serán necesarios estos documentos: