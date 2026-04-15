Adiós a la tarjeta de Buscyl para los menores de 15 años: lo que debes hacer ahora para que tus hijos mantengan la gratuidad
Esto es lo que tienes que solicitar para que los viajes sigan siendo gratis para niños y jóvenes: de lo contrario, dejarán de ser operativos a partir del 30 de abril
¿Tienen tus hijos la tarjeta Buscyl para menores de 15 años? Si es así, esta información te va a interesar porque dejará de estar operativa a partir del 30 de abril de 2026. Pero, tranquilo, podrán seguir disfrutando de viajes sin coste como hasta el momento. Eso sí, para ello tendréis que realizar un nuevo trámite para que pasen a tener la misma tarjeta Buscyl que el resto de usuarios de la prestación sin caducidad.
En este sentido, la Junta de Castilla y León envía durante estos días mails a los usuarios para advertir con cierta antelación sobre la caducidad del carnet y los pasos a seguir para convertirse en un usuario general.
Para que los menores de 15 años empadronados en Castilla y León puedan seguir utilizando el servicio de forma gratuita, la Junta ha creado un apartado específico para solicitar la Tarjeta Buscyl General, que es válida con las mismas condiciones para estos usuarios sin la caducidad asociada a la Tarjeta Buscyl<15 Años.
Para cumplimentar la solicitud, que puede hacerse vía telemática, serán necesarios estos documentos:
- DNI/NIE/Pasaporte del Padre/Madre/Tutor
- DNI/NIE/Pasaporte del menor. En el caso de no disponer el menor de DNI, se adjuntará el libro de familia o certificado de nacimiento.
- Para otros descuentos, como familia numerosa, su correspondiente documentación acreditativa.
- Si realiza la solicitud a través del enlace web, en el proceso se comprobará automáticamente el empadronamiento del menor en Castilla y León.
- Si no desea realizar la solicitud vía web, también puede hacerla de forma presencial a través del Registro, para lo cual es recomendable aportar el certificado de empadronamiento para agilizar la tramitación de su solicitud. En el caso de optar por la solicitud presencial, le informamos que el tiempo de emisión de la tarjeta será superior, al no ser automática la comprobación del empadronamiento.
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