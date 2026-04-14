Alejandro García Benito

Así es proclamado Francisco Vázquez Francisco Vázquez presidente de la Mesa de las Cortes de Castilla y León

Francisco Vázquez será el presidente de la Mesa de las Cortes de Castilla y León después del acuerdo alcanzado en la jornada del lunes entre Partido Popular y Vox. El candidato propuesto por la formación dirigida por Alfonso Fernández Mañueco ha obtenido el respaldo de 47 procuradores, frente a los 30 recabados por la postulante socialista, la leonesa Nuria Rubio y cinco votos en blanco. De esta manera, los populares recuperan un puesto clave dentro del legislativo ostentado durante los últimos cuatro años por Carlos Pollán, de Vox. Más información