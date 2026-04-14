Tania Sutil / Alejandro García Benito

Así llega Mañueco a las Cortes, acompañado por la portavoz zamorana Leticia García: "Eso... será otra historia"

Acompañado por la zamorana Leticia García, nueva portavoz del PP en las Cortes, Alfonso Fernández Mañueco ha llegado a la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León visiblemente satisfecho y consciente de que "hoy comienza una legislatura bajo el signo de la estabilidad". Sin dudar que "todos los partidos políticos darán lo máximo por las personas de nuestra tierra", sacó la cara por los populares Francisco Vázquez y Rocío Lucas. A pesar de que la calma reina a priori entre PP y Vox, "tendremos que seguir trabajando en el futuro juntos... pero eso será otra historia". Más información