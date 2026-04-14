Secciones

Es noticia
Cortes de Castilla y LeónNueva planta solar en ZamoraToro Enmaromado de BenaventeEl futuro del hotel ValbusendaEl Zamora CF depende de sí mismo
instagramlinkedin
Así llega Mañueco a las Cortes, acompañado por la portavoz zamorana Leticia García: "Eso... será otra historia"

Así llega Mañueco a las Cortes, acompañado por la portavoz zamorana Leticia García: "Eso... será otra historia"

Tania Sutil / Alejandro García Benito

Así llega Mañueco a las Cortes, acompañado por la portavoz zamorana Leticia García: "Eso... será otra historia"

Tania Sutil / Alejandro García Benito

RRSS WhatsAppCopiar URL

Acompañado por la zamorana Leticia García, nueva portavoz del PP en las Cortes, Alfonso Fernández Mañueco ha llegado a la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León visiblemente satisfecho y consciente de que "hoy comienza una legislatura bajo el signo de la estabilidad". Sin dudar que "todos los partidos políticos darán lo máximo por las personas de nuestra tierra", sacó la cara por los populares Francisco Vázquez y Rocío Lucas. A pesar de que la calma reina a priori entre PP y Vox, "tendremos que seguir trabajando en el futuro juntos... pero eso será otra historia". Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents