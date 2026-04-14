IPC- Los precios se disparan un 3,5% en marzo por el impacto de la guerra de Irán en el transporte, además de la subida en restauración, alcohol y tabaco

El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó un 3,5% en el mes de marzo en Castilla y León, dentro de la tónica nacional, que anotó un 3,4%. Este repunte, en comparación con el dato de hace un año, se vio impulsado por todos los grupos, aunque con mayor peso en el transporte, donde el dato subió un 5,4%, por la guerra de Irán, junto al repunte de precios en el sector de restaurantes y el alojamiento, que subieron cinco. En tercer lugar, se colocó el grupo de bebidas alcohólicas y tabaco, con un incremento interanual del 4,9%, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Ical.

Con estas cifras, Castilla y León se colocó entre las autonomías de España que más vieron crecer sus cifras, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, que presentó la tasa más elevada (4,1%), Galicia (3,8%), Castilla-La Mancha (3,7%), Baleares y Cantabria (3,6%). Junto a Castilla y León se situaron Aragón, Extremadura y Navarra, todas con un 3,5%. Mientras, la tasa más baja se observó en La Rioja, Principado de Asturias, y Canarias, donde subieron un 3,1%.

Junto al transporte, restauración y alojamientos y bebidas alcohólicas y tabaco, los grupos que más vieron incrementar sus precios sobre el dato de hace un año, fueron el de la vivienda, con un 3,8% más, así como seguros y servicios financieros, con un 3,4%, vestido y calzado, con un 3,2%, además de cuidado personal y otros, con un 3,1% a mayores. Los alimentos y bebidas no alcohólicas repuntaron un 2,9%, por encima del 2,4% de los precios de actividades recreativas, deporte y cultura. Por debajo del dos por ciento se colocaron sanidad y servicios de educación (1,9% en cada caso), así como muebles y artículos del hogar (1%).

Evolución mensual

Por lo que se refiere a la variación mensual, los precios aumentaron un 1,3% en la comunidad. En este caso, solo bajaron los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, un 0,4%. Mientras, se dispararon los de vestido y calzado, un 6,6%, junto al transporte con un 5%. También aumentaron, aunque de manera más tímida, los precios de la vivienda (1,5%), actividades recreativas, deporte y cultura (1,4%).

En el resto los precios se mantuvieron. Fue el caso de restaurantes y alojamiento (0,8%); sanidad, con un 0,3% más; muebles y artículos del hogar, información y comunicaciones y cuidado personal y otros, con un 0,2% más en todos los casos. En el caso de las bebidas alcohólicas y tabaco el índice subió un 0,1%.

Evolución provincial

Si se comparan los datos de marzo con los de hace un año, se observa que los precios subieron en todas las provincias. Dentro de la media autonómica del 3,5%, se situó León. Por encima se situaron Soria y Salamanca (3,8%), Valladolid (3,7%), y Palencia (3,6%). Las que sufrieron menores incrementos fueron Burgos (3,1%), así como Ávila (3,3%), además de Segovia y Zamora, con subidas del 3,4%, en los dos casos.