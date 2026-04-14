Francisco Vázquez recupera para el Partido Popular la Mesa de las Cortes de Castilla y León

Francisco Vázquez será el presidente de la Mesa de las Cortes de Castilla y León después del acuerdo alcanzado en la jornada del lunes entre Partido Popular y Vox. El candidato propuesto por la formación dirigida por Alfonso Fernández Mañueco ha obtenido el respaldo de 47 procuradores, frente a los 30 recabados por la postulante socialista, la leonesa Nuria Rubio y cinco votos en blanco. De esta manera, los populares recuperan un puesto clave dentro del legislativo ostentado durante los últimos cuatro años por Carlos Pollán, de Vox.

El pleno de constitución de la XII Legislatura de las Cortes de Castilla y León celebrado este martes en la sede vallisoletana de las Cortes apenas ha dado margen para la sorpresa después del pacto alcanzado entre Partido Popular y Vox veinticuatro horas antes de la sesión. De esta manera, el segoviano Francisco Vázquez, histórico número dos de Alfonso Fernández Mañueco en el Partido Popular de Castilla y León, pasará a ser también la segunda autoridad de la comunidad.

La Mesa de Edad constituida en exclusiva para esta sesión ha llamado uno por uno a los 82 procuradores electos por las nueve circunscripciones, que han depositado en una urna un papel con el nombre escrito a mano de su candidato para la Presidencia de las Cortes. Tras este procedimiento, se ha proclamado a Francisco Vázquez para situarse al frente de la institución.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y técnico de la administración autonómica de Castilla y León en excedencia, Francisco Vázquez ha sido procurador desde 1995 hasta 2004, cuando dio el salto al Senado por la circunscripción de Segovia. A lo largo de su trayectoria política ha sido concejal del Ayuntamiento de Segovia y presidente de la Diputación de esta provincia. Desde 2017, además, es el secretario general del Partido Popular de Castilla y León.