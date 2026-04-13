El popular Francisco Vázquez (PP), décimo presidente de las Cortes

Cuando el río suena, agua lleva, y en este caso el nombre que sonaba en todas las quinielas se ha confirmado. El procurador popular por Segovia Francisco Vázquez se convertirá este martes en el décimo presidente de las Cortes de Castilla y León. El PP vuelve así a ostentar la segunda autoridad de la comunidad después de siete años en manos de Ciudadanos y Vox.

El nombre del próximo presdiente de las Cortes se ha confirmado después de que el Partido Popular y Vox hayan anunciado oficialmente que habían cerrado un acuerdo para la constitución de la nueva Mesa de las Cortes de Castilla y León con el objetivo de "dotar de estabilidad a la nueva legislatura". De esta forma, en Castilla y León, una de las tres comunidades en las que se negocian los nuevos Gobiernos regionales de coalición, queda desbloqueado ese primer paso para alcanzar un pacto de cara al nuevo Ejecutivo autonómico, ya que queda despejada la composición de los principales cargos de responsabilidad del Parlamento autonómico.

El acuerdo en la Mesa de las Cortes contempla el apoyo a un procurador del PP como presidente del Parlamento de la Comunidad, mientras que la vicepresidencia primera será asumida por un representante de Vox. Igualmente, PP y Vox se responsabilizarán de dos secretarías del órgano rector de la Cámara.

En el último mandato, el presidente de las Cortes de Castilla y León había sido Carlos Pollán, de Vox, pero fruto del acuerdo, ahora los populares volverán a presidir la Cámara legislativa autonómica, que no ostentan desde 2019. Entre ese año y 2022 se la cedieron a Cs, con el que gobernaron en coalición, y en 2022, tras las elecciones, apoyaron al candidato de Vox, fruto del pacto autonómico alcanzado entonces.

Jurista, funcionario y político

Francisco Vázquez, que se acerca a los 67 años, dará el relevo a Carlos Pollán y se convertirá, además, en el sexto presidente de las Cortes que pertenece al Partido Popular y en el segundo que tendrá la provincia de Segovia. Vázquez, que ha sido vicepresidente primero de las Cortes durante siete años y procurador durante 16 años.

Vázquez (10 de junio de 1959, Segovia) es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y abogado del Colegio de Segovia. Funcionario en excedencia del Cuerpo Superior de la Administración Autonómica de Castilla y León, cuenta con formación en liderazgo y gestión pública en la administración, así como en derecho público, autonómico y de la Unión Europea.

Vázquez llegó a las Cortes como procurador por su provincia en 1995, donde permaneció hasta el año 2004. En este periodo fue portavoz del Grupo Parlamentario Popular entre 2001 y 2003. Posteriormente inició su etapa en la Cámara Alta como senador por Segovia (2004-2011).

Imagen de archivo de año 2013. El secretario regional del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (D), y el presidente del PP de Segovia, Francisco Vázquez (I) / Diego de Miguel / ICAL

Aunque fue concejal y portavoz del PP del Ayuntamiento de Segovia (2003-2007), no fue hasta 2011 cuando fue elegido presidente de la Diputación de Segovia y del Museo Esteban Vicente, cargo que ostentó hasta 2019, cuando regresó al parlamento autonómico y se convirtió en vicepresidente primero, responsabilidad que ha mantenido hasta la fecha.

Igualmente, Francisco Vázquez ha sido presidente del Partido Popular de Segovia durante 17 años, entre el 2000 y el 2017. En ese ejercicio se convirtió en secretario autonómico del PP de Castilla y León al llegar a la Presidencia Alfonso Fernández Mañueco. En el último congreso, celebrado en León en 2022, fue reelegido en su cargo como ‘número dos’ de la formación.

Décimo presidente

Francisco Vázquez suma su nombre a la nómina de presidentes de la Cámara, de los que hasta ahora siete han sido varones y dos mujeres. La etapa autonómica se inauguró, en mayo de 1983, con el socialista Dionisio Llamazares, único dirigente del PSOE que ha ostentado esta responsabilidad. Le sucedió en 1987 Carlos Sánchez-Reyes, del CDS, que cedió en 1991 el testigo al recientemente fallecido Manuel Estella, primer presidente del PP, que se mantuvo en el cargo durante tres legislaturas completas -hasta 2003-, lo que le convierte en el dirigente que más años ha ocupado este cargo.

El popular y abulense José Manuel Fernández Santiago también presidió el parlamento autonómico durante la sexta y la séptima legislatura, de 2003 a 2011. No fue hasta junio de 2011 cuando las Cortes tuvieron a su primera presidenta, la salmantina María Josefa García Cirac (PP), a la que sucedió otra mujer, la segoviana Silvia Clemente, que fue elegida por las filas del PP, pero dejó el partido y renunció a su cargo.

La sustituyó en la recta final de la novena legislatura el burgalés Ángel Ibáñez (PP), hasta ahora el último presidente del PP que han tenido las Cortes. Los dos siguientes fueron Luis Fuentes (junio de 2019 a marzo de 2022), que en ese momento pertenecía a Ciudadanos, si bien terminó dejando el partido, y Carlos Pollán, de Vox, que este martes dará el relevo al procurador Francisco Vázquez.