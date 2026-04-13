Un amor imposible y once siglos de arte sin salir de Castilla y León: ruta por uno de los pueblos más bonitos de España

No solo la cultura ha contribuido a hacer de Covarrubias uno de los reconocidos como pueblos más bonitos de España, también la naturaleza ha hecho méritos. En sus inmediaciones se encuentra el valle del Arlanza, en el que aún se conservan bosques sabineros con Sabinas de más de 2.000 años de antigüedad. Este árbol siempreverde solo se halla en España, algunas zonas de Francia y del norte de África, por lo que resulta muy especial la reserva que Covarrubias ha hecho perdurar en el tiempo.

En cuanto a la mano humana, ha construido en esta villa medieval con aires góticos, herrerianos y renacentistas, obras tan impresionantes como al Excolegiata de San Cosme y San Damián, cuyo rosetón ilumina la planta gótica y hace destacar y reconocer su fachada seis siglos después de su construcción. En este edificio descansan también los restos de la princesa Kristina de Noruega, casada con el príncipe Felipe, hermano de Alfonso X. La princesa, que falleció poco después de llegar a España, cuenta con un monumento en el pueblo, cuyos vecinos quisieron reconocer la figura de la aristócrata. Tanto el sarcófago como el monumento son dignos de ser visitados en una escapada por la localidad burgalesa.

Doña Urraca, en un mural en Zamora. / LOZ

El amor imposible de Doña Urraca

Pero la Excolegiata no es el único edificio que merece apreciación en el pueblo, también el Torreón de Fernán González. Este, que fue construido en el año 1575 en honor al médico personal de Felipe II, fue la primera construcción defensiva castellana. Cuenta la leyenda que allí fue donde el padre de Doña Urraca la recluyó al enterarse de que estaba enamorada de un campesino, un pastor con el que nunca le permitieron realizar su romance. La torre sirvió de castigo para que el padre de la pobre joven se asegurara de que cumpliera con su voluntad.

Donde empieza la cultura de Covarrubias

La entrada a la villa se hace desde el llamado Adelantamiento de Castilla, un edificio de origen medieval que hoy sirve como Oficina de Turismo y en el que los visitantes del pueblo pueden informarse de las opciones turísticas que ofrece y de los horarios de las visitas guiadas a lugares emblemáticos.

Cerezas / Archivo

Entre sus festividades, se podría destacar la originalidad de la que dedican a la cereza.

En la Fiesta de la Cereza, que se celebra el segundo fin de semana de julio, se premia este fruto con un mercado popular, muestras de teatro y, como colofón, la entrega de la Cereza de Oro, galardón que el pueblo da al personaje ilustre del momento.

Sin duda, Covarrubias no es uno de los pueblos más bonitos de España solo porque lo diga un ranking. La cultura, la naturaleza y sus curiosas tradiciones ayudan a conservar este título.