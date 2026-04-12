Esta ruta de Castilla y León no para de acoger senderistas, el siguiente podrías ser tú

Situado en la cabecera del Valle del Tiétar y a las puertas de la Sierra de Gredos, el conocido Castañar de Casillas destaca por su riqueza paisajística y su diversidad de rutas.

Cada año, con la llegada del otoño y la primavera, este bosque ofrece un espectáculo cromático único en el que predominan los tonos ocres, amarillos y rojizos, atrayendo a visitantes de toda España. La combinación de castaños centenarios, robledales y pinares convierte este enclave en uno de los espacios más singulares de la Reserva Natural Valle de Iruelas.

Un entorno protegido con valor económico local

A diferencia de otros castañares de la provincia, como el de El Tiemblo, las castañas de Casillas forman parte de explotaciones privadas y constituyen una fuente de ingresos para las familias locales. Por este motivo, está terminantemente prohibido recogerlas, aunque sí pueden adquirirse en el propio municipio, fomentando así la economía de la zona.

Rutas accesibles para todos los públicos

El Castañar de Casillas ofrece distintas rutas adaptadas a diferentes niveles. Entre ellas destacan:

Un recorrido fácil de unos 5 kilómetros, ideal para familias.

Una ruta más extensa de cerca de 10 kilómetros.

Un itinerario intermedio de aproximadamente 7,5 km, considerado uno de los más equilibrados.

Todas las rutas permiten disfrutar de un entorno cambiante en el que se alternan zonas de castaños, robles y pinares, así como pequeños valles y áreas húmedas donde proliferan helechos, setas y arroyos estacionales.

Experiencia inmersiva en plena naturaleza

Los senderos, bien señalizados desde el propio núcleo urbano, permiten al visitante adentrarse rápidamente en el bosque. Lugares como el Valle de Coronillas o los tramos más densos del castañar ofrecen una experiencia de silencio y contacto directo con la naturaleza, donde solo se escucha el crujir de las hojas bajo los pies.

La ruta circular finaliza de nuevo en el municipio, tras atravesar zonas de mayor humedad en el fondo del valle y pequeños desniveles que aportan dinamismo al recorrido.

Un destino en auge

Además de las rutas a pie, la zona cuenta con múltiples itinerarios de mayor exigencia y opciones para bicicleta de montaña, consolidando a Casillas como un destino activo durante todo el año.

Sin embargo, es en otoño cuando este rincón alcanza su máximo esplendor, posicionándose como uno de los paseos más recomendados de la provincia de Ávila y un referente del turismo de naturaleza en Castilla y León