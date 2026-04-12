El II Foro de Prensa Ibérica para impulsar el Noroeste reunirá en mayo en Oviedo a los principales líderes de Asturias, Galicia y Castilla y León

Asturias reunirá el próximo 19 de mayo a los principales líderes políticos, empresariales y sociales de Asturias, Galicia y Castilla y León con el objetivo de impulsar el desarrollo y la competitividad de esta macrorregión y convertirla en motor estratégico y económico de España y de Europa. Será durante la celebración en Oviedo del II Foro del Noroeste que organiza Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece este periódico. El Foro es un espacio de reflexión y acción en la búsqueda de oportunidades, desafíos y soluciones que contribuyan al crecimiento integral de las tres comunidades.

La cita, en el Hotel de la Reconquista, da continuidad a la impulsada hace un año en Santiago de Compostela (A Coruña). Aquel primer encuentro mostró al mundo las enormes posibilidades de un territorio emergente. Su éxito contribuyó a reivindicar el cuadrante noroccidental como espacio de prosperidad, proporcionándole visibilidad en el panorama nacional y posicionando su problemática dentro de la agenda pública española. Si algo quedó patente entonces tras los debates en los que participaron los principales actores de la macrorregión fue que Galicia, Castilla y León y Asturias, aunque sean autonomías con una personalidad muy definida, son territorios complementarios.

Inquietudes y argumentos

Existen inquietudes: el retraso de infraestructuras vertebradoras, la crisis del campo, la lentitud en la descarbonización, el desequilibrio territorial. Pero también argumentos para mirar con ilusión el futuro: el despegue del naval y la industria de defensa, el crecimiento del sector tecnológico, el coche eléctrico, la nueva minería, la industria gastronómica, el turismo cultural y de experiencias, la agricultura de calidad, la pesca y las energías verdes y baratas. Que hay buenas cartas con las que jugar la partida lo refrenda un dato esperanzador: la caída demográfica empieza a amortiguarse y algunos municipios ya ganan vecinos.

Con la nueva reunión de Oviedo, Prensa Ibérica, grupo con millones de lectores, referencia indiscutible en la comunicación española y líder en información de proximidad, vuelve a ponerse al servicio del Noroeste, ofreciendo su capacidad de convocatoria y su experiencia en la generación de diálogos fundamentales para transformar realidades. Desde hoy y hasta el 18 de mayo, se publicarán semanalmente análisis e informaciones para poner en contexto la situación actual de las tres regiones, con una visión de conjunto. El corredor del Noroeste, el motor de cambio que representan los polos de investigación, el crecimiento de las renovables, las industrias sostenibles, la atracción de talento o el empuje de las empresas agroalimentarias tendrán cabida en los debates, ponencias y sesiones, que ayudarán a definir prioridades compartidas y objetivos concretos.

Sin pugnar con nadie

Se trata de una invitación a superar el aislamiento y los localismos en defensa de lo propio, sin pugnar con nadie. De identificar iniciativas novedosas por las que puedan apostar las empresas para generar riqueza, poniendo el acento especialmente en las palancas llamadas a multiplicar el crecimiento, abrir la economía, aumentar la productividad y lanzarse a la exportación.

Sin contar con el Noroeste no será posible un desarrollo territorial equilibrado de España. Competir requiere condiciones de igualdad. Suprimiendo, por ejemplo, unos peajes en las autopistas que hasta la Unión Europea cuestiona, exigiendo compromisos de inversión y calendarios que se cumplan a rajatabla para las grandes infraestructuras o defendiendo una financiación justa que tenga en cuenta los mayores costes de prestar atención educativa o sanitaria en comarcas montañosas y dispersas.

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Seis millones de habitantes, el 12% del PIB nacional, unas cuatrocientas mil empresas -algunas punteras en la siderurgia, el automóvil o los astilleros-, universidades de prestigio, un turismo en alza y una ciencia que despega. Esa es la fortaleza de Castilla y León, Asturias y Galicia. Desde el mismo logo, una representación geométrica de las tres comunidades inspirada en las intersecciones de Chillida, el Foro remite expresamente a la importancia de sumar iniciativas positivas y establecer sinergias. Simbólicamente el Noroeste encuentra en su punto gráfico de unión esa conjunción vigorosa que lo singulariza y lo realza, reforzando la cohesión. Y desde el mismo lema identificador, «Construyendo puentes, creando futuro», la cumbre de Oviedo responde a una filosofía inequívoca. Construir, crear. Unir. Las acciones fundamentales para abrir la puerta al progreso.