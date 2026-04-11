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Este castillo de Castilla y León es un símbolo histórico y actual referente del vino en la provincia

La fortaleza, levantada en el siglo XV, combina su pasado defensivo con su función actual como Museo del Vino

El Castillo de Peñafiel

El Castillo de Peñafiel / Cedida

Benito Revilla

El castillo de Peñafiel se alza como uno de los enclaves más representativos del patrimonio histórico de la provincia, tanto por su singular arquitectura como por su relevancia a lo largo de los siglos. Construido en el siglo XV por don Pedro Girón, maestre de la Orden de Calatrava, el edificio es hoy propiedad del Ayuntamiento y se encuentra completamente restaurado.

En la actualidad, la fortaleza alberga el Museo del Vino, lo que ha permitido darle un nuevo uso cultural sin perder su esencia histórica. Su silueta, perfectamente integrada en el paisaje, destaca por una forma poco común en comparación con otros castillos de la provincia de Valladolid.

A diferencia de las construcciones defensivas más habituales, la planta del castillo no responde a un modelo estándar, ya que tuvo que adaptarse al terreno sobre el que se levanta. Además, se trata de una obra inacabada, lo que añade singularidad a su estructura. En su interior, la distribución de las salas presenta cubiertas abovedadas, organizadas en relación con una escalera de tramos rectos, un elemento que permite establecer vínculos con otras fortalezas de la zona.

Una fortaleza clave en la defensa del Duero

Esta relación arquitectónica conecta el castillo con torres como las de Fuensaldaña, Torrelobatón, Fuentes de Valdepero y Belmonte de Campos, todas ellas atribuidas al cantero Gómez Díaz de Isla, figura destacada en la construcción militar de la época.

Más allá de su valor arquitectónico, Peñafiel desempeñó un papel estratégico fundamental durante los siglos IX y X. Junto a su castillo, se convirtió en un punto clave dentro de la línea defensiva del río Duero, en un contexto de continuos enfrentamientos entre cristianos y musulmanes.

El origen de su nombre se remonta al año 1013, cuando Sancho García conquistó la plaza al líder musulmán Almanzor. Tras la victoria, ordenó levantar las primeras estructuras defensivas y proclamó el enclave como ‘la peña más fiel de Castilla’, denominación que con el tiempo daría nombre a la localidad.

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Hoy, el castillo de Peñafiel mantiene viva esa herencia histórica, combinando su pasado militar con una función cultural que lo convierte en uno de los principales atractivos de la zona.

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