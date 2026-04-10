Muere un ciclista tras sufrir una caída en un paraje en Cardeñosa

Un ciclista falleció esta mañana a causa de la caída sufrida en un paraje en Cardeñosa (Ávila), al oeste de la autovía A-50, a la altura del kilómetro 8. Pese a las labores de reanimación cardiopulmonar practicadas por el personal sanitario y del helicóptero de rescate de la Junta que se desplazó hasta el lugar, el varón no pudo superar las heridas que sufridas, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

La operación comenzó tras recibirse una llamada en la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 12.47 horas en la que solicitaba asistencia para un varón que se encontraba inconsciente tras sufrir una caída en un paraje del término municipal de Cardeñosa, en una zona de difícil acceso por tierra, como recoge Ical.

Helicóptero sanitario

El gestor del 1-1-2 realizó inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se encargó de llevar a cabo una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, además de movilizar un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria.

Al mismo tiempo, el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima, y movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Al mismo tiempo, el 1-1-2 avisó del incidente a la Guardia Civil de Ávila.

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En el lugar, y tras tomar tierra el helicóptero, el equipo de rescate se unió a las maniobras de reanimación del ciclista que practicaba en el lugar el personal sanitario de Sacyl, aunque finalmente falleció.