Uno de los mayores tesoros de Castilla y León

El Parque Natural de las Hoces del río Duratón, situado al noreste de la provincia de Segovia, se consolida como uno de los enclaves más singulares del patrimonio natural de Castilla y León. Aguas abajo de Sepúlveda, el río ha esculpido durante siglos un impresionante cañón calizo con paredes que superan los 100 metros de altura, dando lugar a un paisaje de gran belleza y valor ecológico.

Este espacio protegido no solo destaca por su geomorfología, sino también por su extraordinaria biodiversidad. En los altos farallones rocosos anidan cerca de 768 parejas de buitres leonados, una de las mayores colonias de Europa. Junto a ellos conviven especies como el alimoche, el águila real o el halcón peregrino, lo que convierte la zona en un referente para la observación de aves.

A esta riqueza natural se suma un importante legado histórico y cultural. Entre sus principales atractivos se encuentra la ermita románica de San Frutos, del siglo XII, ubicada en un espectacular espolón rocoso rodeado de precipicios. El acceso a este enclave, a través de un puente que salva la grieta conocida como La Cuchillada, forma parte de uno de los recorridos más emblemáticos del parque.

El Parque Natural de las Hoces del río Duratón / Cedida

Un mosaico de vida y paisaje

En las zonas altas del parque predominan las parameras de suelos calizos, donde antiguamente crecían sabinares hoy sustituidos en parte por matorrales. En otras áreas, los pinares de repoblación ocupan terrenos arenosos. Por su parte, los cortados albergan una vegetación rupícola muy especializada, mientras que el fondo del valle conserva restos de bosque de ribera con sauces, fresnos y álamos.

La fauna terrestre también es variada, con presencia de mamíferos como el zorro, el tejón o la nutria, además de reptiles y anfibios adaptados a este entorno. En el río, especies como el barbo ibérico y la carpa son las que dominan.

El paisaje, definido por el contraste entre las rocas ocres y la vegetación verde del fondo del valle, se completa con el trazado sinuoso del río, que describe meandros a lo largo de 27 kilómetros. Esta combinación de elementos naturales y culturales justifica la protección de un espacio que sigue siendo uno de los grandes atractivos turísticos y ambientales de la región.