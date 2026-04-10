Fallece tras la salida de vía de su vehículo en la PP-2416, en Lagunilla de la Vega (Palencia)

Un hombre, de unos 45 años, falleció esta tarde tras quedar atrapado en el interior de su turismo como consecuencia de la salida de vía del vehículo en la carretera PP-2416, en Lagunilla de la Vega, dirección San Martín del Valle (Palencia), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

La Sala del 1-1-2 tuvo conocimiento del accidente a las 15 horas, por lo que se dio traslado del aviso a los Bomberos de Diputación de Palencia, a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que envió un helicóptero medicalizado y una ambulancia soporte vital básico.

Finalmente, el personal sanitario desplazado hasta el lugar confirmó el fallecimiento del varón accidentado, cuyo vehículo había colisionado contra la cuneta y un árbol, según informó la Subdelegación de Gobierno.