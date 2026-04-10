Castilla y León beca a cerca de 6.300 universitarios de la Comunidad en este curso 2025-2026

El Ejecutivo autonómico publica hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la resolución de la Consejería de Educación de la convocatoria de las ayudas al estudio para alumnos que estén matriculados en un grado o máster universitario durante el curso 2025-2026 en las universidades públicas de la comunidad, con un total de 6.273 estudiantes beneficiados. En conjunto, el presupuesto de la Junta se eleva a 4,79 millones para complementar las ayudas concedidas por parte del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En concreto, los universitarios de grado pudieron solicitar la beca en las modalidades de aprovechamiento académico, renta o aprovechamiento académico y renta; mientras que los alumnos de máster universitario, en la modalidad de aprovechamiento. Según la resolución, aumenta el número de alumnos beneficiarios de la ayuda de aprovechamiento, en particular los que cursan estudios de máster que han alcanzado la cifra de 503. Entre los alumnos de grado, los beneficiarios de la ayuda de aprovechamiento se elevan a 734 estudiantes; de la ayuda conjunta de aprovechamiento y renta, a 3.412; y solo de renta, a 1.624 alumnos.

La Consejería de Educación señala, en un comunicado recogido por Ical, que se ha experimentado un ligero incremento del importe de ayuda concedido a cada beneficiario en la modalidad de renta, que ha pasado de 417 euros a 426, de media. Asimismo, el importe destinado a los beneficiarios de la modalidad de aprovechamiento y renta, que representan cerca del 55 por ciento del total de alumnos que perciben algún tipo de ayuda, percibirán de media 1.001,25 euros.