Este pueblo es un cruce de historia, tradición y rutas en el corazón de Tierra de Campos

Enclavada en la comarca de Tierra de Campos, al este de la provincia de Palencia, Boadilla del Camino se presenta como un enclave singular donde confluyen historia, tradición y patrimonio. Situada a 37 kilómetros de la capital provincial, la localidad es accesible a través de diversos itinerarios, entre ellos la autovía de la Meseta hasta Frómista y las carreteras P-431 y P-432, rutas habituales para peregrinos y visitantes.

El propio nombre del municipio remite a sus orígenes: “pastizal de bueyes”, heredado de la repoblación cristiana del siglo IX, que según las crónicas fue impulsada por Fernán Armentales. Ya en los últimos años del siglo X, la localidad era citada como “Bobadiella”, reflejo de su larga trayectoria histórica. El añadido “del Camino” hace referencia directa a su estrecha vinculación con el Camino de Santiago Francés, uno de los principales ejes que articulan su identidad.

Pero Boadilla no solo es paso de peregrinos. También es punto de encuentro con el Canal de Castilla, una de las mayores obras de ingeniería de la España ilustrada. Ambas rutas se ven hoy reforzadas por iniciativas turísticas como el barco Juan de Homar, que permite recorrer este entorno desde una perspectiva diferente, integrando patrimonio natural y cultural.

Un patrimonio que habla de siglos de historia

El municipio destaca por su notable riqueza patrimonial. La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, declarada monumento histórico-artístico en 1981, se erige en el centro de la localidad junto al imponente rollo jurisdiccional, datado a finales del siglo XV y protegido desde 1960. Estos elementos simbolizan la relevancia histórica de Boadilla como núcleo de organización social y administrativa.

A la entrada del pueblo, los peregrinos se encuentran con la Fuente Vieja, una singular estructura de mecanismo de rueda que, junto a su área recreativa, ofrece un espacio de descanso. Muy cerca se sitúan los lavaderos, una construcción más reciente que, sin embargo, conserva el valor etnográfico de los modos de vida tradicionales.

Además, Boadilla mantiene vivas sus tradiciones a través de sus cofradías, como la del Cristo de San Miguel, con más de 150 años de historia, o la de San Isidro Labrador, fundada en 1840. Sus Fiestas Patronales, celebradas cada 13 de junio en honor a San Antonio de Padua, refuerzan el arraigo cultural de una localidad.

En definitiva, Boadilla del Camino se consolida como un punto clave en el mapa cultural y turístico de Castilla y León, donde el viajero encuentra no solo un lugar de paso, sino una experiencia cargada de historia y autenticidad.