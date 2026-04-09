El ofrecimiento de Vox al PP cambia las bazas para la votación del martes en las Cortes

El ofrecimiento realizado por Vox al PP, para hablar de cómo impedir que el PSOE pudiera hacerse con la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, ha cambiado las bazas tanto de los populares como de los partidos integrados en el Grupo Mixto (UPL, Por Ávila y Soria Ya).

Sin que Vox haya concretado aún cómo se materializaría en los votos del martes ese compromiso para impedir una Presidencia del PSOE en las Cortes y sin que esté claro aún si habrá dos o tres candidatos a presidir el Legislativo -PP y PSOE sí lo harán pero falta por resolver la duda de Vox-, lo que ha decaído ahora es la posición de fuerza que tenía hasta ayer especialmente Por Ávila.

Este jueves los partidos han optado por la discreción y sus representantes prefieren no incidir en el contenido de las conversaciones que puedan tener para avanzar en los acuerdos, con la vista puesta ya en las votaciones del martes en las Cortes, donde todo indica que el secretario general del PP-CyL y actual vicepresidente primero de las Cortes en funciones, Francisco Vázquez, resultará elegido como nuevo presidente del Legislativo.

Para materializar esa premisa el PP tiene como principales opciones descolgar el teléfono y tratar de llegar a un acuerdo con Vox o hacer lo mismo con Por Ávila y jugar la baza de una abstención de Vox que, sumada al apoyo del partido abulense, diera al PP los apoyos suficientes para hacer a Vázquez presidente en una segunda votación.

Pero el ofrecimiento de Vox ha tenido un efecto sobre las conversaciones abiertas entre el PP y Por Ávila, ya que al contar con esa opción se abaratan las pretensiones que pudieran llegar desde Ávila, dirigidas al PP y no tanto al PSOE por el convencimiento de que quien puede tener opciones de gobernar es el PP, aunque esa premisa necesite además de una negociación posterior con Vox.

En el caso de Por Ávila, también optan de momento por el mutismo, conscientes de que los próximos días, hasta el martes, pueden servir para cerrar los posibles acuerdos.

Carriedo guarda silencio

Preguntado por estas conversaciones y sobre la constitución de las Cortes de Castilla y León, el portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, que, por otra parte, es uno de los integrantes del grupo negociador del PP tras las elecciones, ha remitido a los procuradores electos -él también lo es- para que sean "protagonistas" de estas fechas, con las votaciones del próximo martes ya a la vista.

Tal y como ha hecho durante las últimas semanas, Carriedo ha optado por representar su papel institucional de portavoz de un Ejecutivo autonómico ya en funciones, para limitarse a garantizar "el correcto funcionamiento de la Administración", para que "no pare" y sin "condicionar" las decisiones que pueda tomar en el futuro el Gobierno autonómico.

El PSOE, a la expectativa

En el caso del PSOE, el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha indicado que será el lunes por la tarde, en la víspera de la sesión constitutiva de las Cortes, cuando su partido anunciará sus aspirantes a los cargos de la Mesa de las Cortes, sin renunciar "a nada", aunque los socialistas subrayan que no está negociando votaciones con el resto de partidos.

"Mientras tanto estamos a otras cosas. Nosotros jugaremos nuestras bazas, no renunciamos a nada, pero estamos intentando tener iniciativas parlamentarias", ha explicado a preguntas de periodistas De la Rosa en una rueda de prensa en Salamanca.

El socialista ha acusado a PP y Vox de "estar entretenidos" con las negociaciones de la Mesa, aunque en realidad, "los puestos se van a repartir desde sus respectivas sedes en Madrid" y no en Castilla y León.

"Yo siempre he dicho que no van a tener un acuerdo cerrado antes del día 14, como creo que van a tener algún tipo de acuerdo después del 14", ha señalado De la Rosa, que ha afeado al PP que haya "decidido entregarse a los brazos de la extrema derecha".